Зухвала Кароль в лакових брюках знову "спровокувала" розмови про роман з Баланом

Тіна Кароль вміло розбурхує фантазію шанувальників, публікуючи пікантні знімки з нових фотосетів. Навіть рекламні кампейни в її виконанні перетворюються на спокусливу демонстрацію розкішних форм зірки і її вміння триматися перед камерою. Шанувальники артистки досі плекають надію на те, що між нею і екс-тренером Голосу країни Даном Баланом роман, хоч зірки вже і розіяли здогади романтичних фанів. Так, нове фото Тіни несподівано знову спровокувала розмови про стосунки з темпераментним молдавським мачо.
А сторінці зірки в Instagram з'явився кадр, на якому вона позує в латексних штанях і топі з банданою на голові.
Нігті зірки покриті чорним лаком, а сама вона схожа на справжню рок-діву. Втім, шанувальникам в очі кинулося те, що лаковані штани зірки дуже схожі на ті, що любить носити Дан Балан. Так вони вирішили, що вподобання в гардеробі у артистів "сімейні".
Тіна Кароль показала зухвалий образ (фото: instagram.com/tina_karo)
Звичайно, фанти Тіни щедро обдарували її компліментами.
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль здивувала незвичайним лотом для аукціону.