ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зухвала мала: дочка Джуда Лоу здивувала кардинальною зміною іміджу

Новость на русском →
, Вівторок 27 липня 2021 17:34
Зухвала мала: дочка Джуда Лоу здивувала кардинальною зміною іміджу Айріс Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: RBC.UA

20-річна дочка Джуда Лоу Айріс продовжує дивувати своїх фанатів несподіваними б'юті-рішеннями. Не так давно вона підстриглася практично налисо, а тепер перефарбувала волосся в яскравий відтінок.

Фанати дівчини залишилися в захваті. І під новим постом моделі продовжують з'являтися захоплені коментарі.

Айріс Лоу - одна з найкрасивіших дівчат у світі шоу-бізнесу. Але підкреслювати свою привабливість за допомогою розкішних укладок явно не її. В силу віку і бунтарського характеру вона вважає за краще демонструвати зухвалі зачіски.

Новий експеримент старшої дочки Джуда Лоу - яскраво-синій колір коротко стриженого волосся. У комплекті з натуральним макіяжем - Айріс підкреслила тільки очі невеликими стрілками, а також губи за допомогою сливового відтінку помади - вийшло стильно і незвично.

Зухвала мала: дочка Джуда Лоу здивувала кардинальною зміною іміджуЗухвала мала: дочка Джуда Лоу здивувала кардинальною зміною іміджуЗухвала мала: дочка Джуда Лоу здивувала кардинальною зміною іміджуАйріс Лоу в новому образі (фото: instagram.com/lirisaw)

Для виходу в світ модель одягла яскраво-синю спідницю, яка гармоніювала з фарбуванням, а також кремового відтінку топ з бретельками на одне плече. Лук красуні шанувальники оцінили на відмінно, засипавши компліментами і питаннями про те, де купити такі речі. Але були і ті, хто попросив Айріс змінити колір на інший.

Раніше Айріс демонструвала розкішне тіло у спокусливому комбінезоні.

Читайте LITE в Google News
волосы прическа мода модель Джуд Лоу
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Руслан Тимофєєв: Adventures Lab шукає свого єдинорога
Руслан Тимофєєв: Adventures Lab шукає свого єдинорога