Зухвала Настя Каменських у напівпрозорому вбранні захопила фанатів (фото)

Настя Каменських порадувала своїх шанувальників новою зміною образу - популярна українська співачка змінила зачіску і вбралася в напівпрозоре довге плаття, на яке накинула яскравий фіолетовий піджак-курточку oversize.

Артистка похвалилася зухвалим луком у своєму Instagram, зібравши масу захоплених відгуків та гарячі компліменти.

Каменських зважилася на сміливу трансформацію для шоу "Маска" на каналі "Україна".

Співачка заплела свої розкішні кучері в тонкі коси, позувала перед камерою в яскравих нарядах з тематичним візерунком у вигляді зірочок-сніжинок, і звернулася до фанів з пропозицією допомогти їй з вибором кращого образу, зазначивши при цьому, що "деталі - це все".

Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

У мережі захоплюються перетворенням Каменських і визнають, що вибрати кращий лук просто неможливо - усюди артистка має чудовий вигляд.

Просто вогонь!

Вибрати неможливо. Скрізь вау!

Настя, я вас не впізнала

Бомба!

Красуня

Які довгі ноги

Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, нещодавно Каменських показала селфі з піцою "в обіймах" і продемонструвала, що ніщо людське співачці не чуже, й привела у захват своїх шанувальників.

Також ми писали про те, що перед цим Настя Каменських розповіла, як прокидатися завжди свіжою і сяючою та наповненою енергією.