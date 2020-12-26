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Зухвала Настя Каменських у напівпрозорому вбранні захопила фанатів (фото)

Новость на русском → Київ, Субота 26 грудня 2020 14:32
Зухвала Настя Каменських у напівпрозорому вбранні захопила фанатів (фото) Настя Каменських (фото: РБК-Україна)
Автор: Lite

Настя Каменських порадувала своїх шанувальників новою зміною образу - популярна українська співачка змінила зачіску і вбралася в напівпрозоре довге плаття, на яке накинула яскравий фіолетовий піджак-курточку oversize.

Артистка похвалилася зухвалим луком у своєму Instagram, зібравши масу захоплених відгуків та гарячі компліменти.

Каменських зважилася на сміливу трансформацію для шоу "Маска" на каналі "Україна".

Співачка заплела свої розкішні кучері в тонкі коси, позувала перед камерою в яскравих нарядах з тематичним візерунком у вигляді зірочок-сніжинок, і звернулася до фанів з пропозицією допомогти їй з вибором кращого образу, зазначивши при цьому, що "деталі - це все".

Зухвала Настя Каменських у напівпрозорому вбранні захопила фанатів (фото)

Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

У мережі захоплюються перетворенням Каменських і визнають, що вибрати кращий лук просто неможливо - усюди артистка має чудовий вигляд.

  • Просто вогонь!
  • Вибрати неможливо. Скрізь вау!
  • Настя, я вас не впізнала
  • Бомба!
  • Красуня
  • Які довгі ноги

Зухвала Настя Каменських у напівпрозорому вбранні захопила фанатів (фото)

Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, нещодавно Каменських показала селфі з піцою "в обіймах" і продемонструвала, що ніщо людське співачці не чуже, й привела у захват своїх шанувальників.

Також ми писали про те, що перед цим Настя Каменських розповіла, як прокидатися завжди свіжою і сяючою та наповненою енергією.

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