Зухвала Настя Каменських у напівпрозорому вбранні захопила фанатів (фото)
Настя Каменських порадувала своїх шанувальників новою зміною образу - популярна українська співачка змінила зачіску і вбралася в напівпрозоре довге плаття, на яке накинула яскравий фіолетовий піджак-курточку oversize.
Артистка похвалилася зухвалим луком у своєму Instagram, зібравши масу захоплених відгуків та гарячі компліменти.
Каменських зважилася на сміливу трансформацію для шоу "Маска" на каналі "Україна".
Співачка заплела свої розкішні кучері в тонкі коси, позувала перед камерою в яскравих нарядах з тематичним візерунком у вигляді зірочок-сніжинок, і звернулася до фанів з пропозицією допомогти їй з вибором кращого образу, зазначивши при цьому, що "деталі - це все".
Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
У мережі захоплюються перетворенням Каменських і визнають, що вибрати кращий лук просто неможливо - усюди артистка має чудовий вигляд.
- Просто вогонь!
- Вибрати неможливо. Скрізь вау!
- Настя, я вас не впізнала
- Бомба!
- Красуня
- Які довгі ноги
Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, нещодавно Каменських показала селфі з піцою "в обіймах" і продемонструвала, що ніщо людське співачці не чуже, й привела у захват своїх шанувальників.
Також ми писали про те, що перед цим Настя Каменських розповіла, як прокидатися завжди свіжою і сяючою та наповненою енергією.