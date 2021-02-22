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Зухвалий хвіст і кокетливі стрілки: Айріс Лоу блищить в новому спокусливому образі

Новость на русском → Великобританія, Понеділок 22 лютого 2021 21:52
Зухвалий хвіст і кокетливі стрілки: Айріс Лоу блищить в новому спокусливому образі Айріс Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: Lite

Айріс Лоу, 20-річна дочка знаменитого актора Джуда Лоу і просто успішна модель, показала новий стильний і привабливий образ. Беремо до уваги!

Айріс запостила серію фото у своєму блозі мережі Instagram. Власні знімки вона, як завжди, перемішала з різними знімками страв і мемами. Вийшло весело! Але користувачів мережі, зрозуміло, більше цікавила сама юна красуня.

Айріс, яка нещодавно стала обличчям Dior, блищить у зухвалому незвичному образі. Вона зробила макіяж з кокетливими "котячими" стрілками, а також чуттєвими губами, прокрашеними блиском нейтрального відтінку. Брови дівчина явно обирає натуральні, але за допомогою олівця все ж надала їм форму.

Окремої уваги у відвертому образі Лоу заслуговує зачіска. Волосся Айріс зібрала у високий хвіст, біля обличчя залишивши кілька пасом. До речі, їх відтінок дівчина злегка змінила: тепер вони на кінцях більш світлі, а біля коренів набагато темніше природного.

Зухвалий хвіст і кокетливі стрілки: Айріс Лоу блищить в новому спокусливому образіЗухвалий хвіст і кокетливі стрілки: Айріс Лоу блищить в новому спокусливому образіЗухвалий хвіст і кокетливі стрілки: Айріс Лоу блищить в новому спокусливому образіАйріс Лоу на нових фото (фото: instagram.com/lirisaw)

Старша дочка Джуда Лоу позує в білій сорочці з дрібним квітковим принтом. З аксесуарів вона вибрала резинку для волосся в тон одягу і золоті дуті сережки-кільця, які просто заполонили insta-простір. Образ вийшов зухвалим і спокусливим, беремо його на озброєння цієї весни!

Раніше ми писали, що Айріс стала обличчям ще одного відомого бренду.

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