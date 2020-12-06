Діти, народжені в любові: Слава з НеАнгелів зворушила фото з екс-чоловіком і донькою-іменинницею

Слава Камінська з гурту НеАнгели – щаслива мама двох дітей-погодок – Леонарда і Лаури. 6 грудня донька співачки святкує день народження, і в цьому році у неї перший ювілей – п'ятиріччя! Артистка не змогла обійти стороною таку знаменну подію. Вона поділилася в Instagram фото з особистого архіву з малятком-именинницею і навіть показала відео УЗД дівчинки, коли вона ще перебувала в утробі матері.

На множині слайдів можна побачити зовсім маленьку Лауру6 ось вона позує з ошатною мамою, веселиться в компанії тата Едгара Камінського в забавному костюмі аніматора, позує на руках братика і т. д.

"П'ять років .Так швидко... Така доросла, красива, хитра, розумна, харизматична, сором'язлива, сентиментальна і мудра дівчинка. Люблю шалено! Кажуть, ти на мене схожа. І найбільше щастя — це усвідомлювати. Кожен раз, коли дивлюся на тебе, розумію сенс фрази "Діти, народжені в любові"! Ти і є ЛЮБОВ! Едгар Камінський, дякую за дочку. Плюшка, з Днем народження. Ми з татом зробимо все, щоб ти була щаслива", - пообіцяла розчулена Слава.

Слава Камінська показала раритетні фото з екс-чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Також вона показала ексклюзивні знімки, на яких екс-чоловік зображений з новонародженою Лаурою на руках одразу після її появи на світ. "Тату, вибач", - підписала вона зворушливий кадр. На іншому фото Едгар тримає на руках Леонарда над ліжечком крихітки-сестри. "Ну, привіт, сістер", – з гумором підписала фото Слава.

Слава опублікувала унікальні кадри з особистого архіву (фото: instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що раніше Едгар Камінський зробив зізнання про розлучення і стосунки зі Славою.