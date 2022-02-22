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Дева Кассель знялася для Muse Magazine: модель зізналася, як на неї вплинули зіркові батьки

Автор: Тетяна Турчанікова

Дева Кассель, дочка знаменитих акторів Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, вже кілька років успішно працює моделлю.

Дівчина взяла участь у новій фотосесії журналу Muse Magazine і дала щире інтерв'ю про свої перші кроки в модельному бізнесі, а також, як це, бути дочкою зіркових батьків.


Для нової роботи Дева приміряла кілька образів (фото: instagram.com/devacassel_)

У бесіді з виданням Дева зізналася, що познайомилася з модельним світом ще в ранньому дитинстві, коли мама і тато брали її з собою на роботу. Але по-справжньому стала частиною цього світу вона тільки пару років тому.

"Під час одного фотопроекту я відчула ту саму "іскру", тоді я і зрозуміла, що дійсно хочу бути частиною цього світу".

Діва зізналася, що її сім'я завжди підтримувала цей вибір, а батьки завжди допомагали в роботі.

Зараз на рахунку Деви кілька обкладинок журналів, участь в рекламній кампанії Dolce & Gabbana і виходи на подіум.

Діва пишається талановитими батьками (фото: instagram.com/devacassel_)

Незважаючи на те, що через зіркових батьків дівчина звикла до папараці ще з дитинства, своє особисте життя вона не любить виставляти напоказ.

"З самого дитинства я бачила маму і тата як маму і тата, а не як знаменитостей. Хоч я і захоплююся їхніми талантами і пишаюся ними, для мене залишаються батьками".

Раніше ми писали, що Ілон Маск знайшов нове кохання.

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