Дівчинка виросла: спокуслива Анна Трінчер показала всю себе в новому відео

Кумир всіх підлітків України Анна Трінчер презентувала відвертий відеокліп, який отримав дуже суперечливі коментарі та відгуки.

Підготовка до зйомок була вкрай ретельною, співачка готувалася цілий місяць і в підсумку вразила глядачів своїм талантом і жіночою привабливістю.

На відео дівчина виконала кокетливий і досить спокусливий танець.

При цьому, в кадрі Анна змінила кілька нарядів. Спочатку була одягнена в красивий відкритий топ блакитного кольору. Пізніше - білий топ з екстравагантними пір'ям. Потім постала перед фанами у дуже короткому рожевому топі, а наприкінці - в сірому з повністю оголеною спиною.

Глядачі поділилися на два табори. Одні почали активно хвалити виконавицю і писати, що кліп просто чудовий. У той же час, багатьом не сподобався ролик. Зокрема, деякі меломани вважають, що сюжет відео ніяк не пов'язаний з текстом пісні...

Втім, Аня і сама розповіла, що в цьому кліпі сюжетна лінія практично не має значення. За словами артистки, її головною метою було показати себе з іншого боку.

Заради цього вона тренувалася і займалася танцями цілий місяць. Завдяки чому здивувала всіх своєю гнучкістю, пластичністю і жіночої харизмою. Ретельно готувалася і знімальна команда: спеціально для кліпу довго шукали раритетний автомобіль "Запорожець", пофарбований у золотий колір. І наостанок, треба віддати належне милим песикам-далматинцям, які також взяли участь у зйомках.

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У кожного глядача склалася власна думка: комусь все сподобалося, хтось порахував плоди творчості Трінчер "не дуже". Але своєї мети дівчина досягла - вона показала себе іншою, розкрилася з нового боку. Природно, не всі готові прийняти Аню не такою, якою її звикли бачити.

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