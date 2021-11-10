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Дівчина Бонда: Леся Нікітюк завела мережу грайливими фото в атласному халаті

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Середа 10 листопада 2021 11:36
Дівчина Бонда: Леся Нікітюк завела мережу грайливими фото в атласному халаті Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк не боїться експериментів і частенько вражає шанувальників своїми перевтіленнями. Цього разу 34-річна зірка постала у вельми спокусливому домашньому образі.

Ефектними знімками Леді Ле поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Нікітюк позувала на камеру в атласному чорному халаті, підкресливши талію поясом. Волосся ведучої зібране у високий елегантний хвіст і м'якими пасмами спадає на плечі, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри. Також Леся зробила ніжний нюдовий макіяж.

Вона грайливо відкрила підлоги халата, демонструючи пружне стегно.

"Вечеря готова. І я теж", - загадково підписала кадри теледіва.

Дівчина Бонда: Леся Нікітюк завела мережу грайливими фото в атласному халатіДівчина Бонда: Леся Нікітюк завела мережу грайливими фото в атласному халаті

Леся Нікітюк схвилювала мережу спокусливими кадрами в халаті (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Гарячі фото не залишили байдужими підписників Нікітюк - серед них виявився і відомий ведучий Богдан Юсипчук, якого не на жарт завели знімки з Лесею.

"Тільки дай знати, де ти знаходишся. Тільки дай знати", - жартівливо написав він.

Решта ж викупали ведучу в компліментах і порівняли з дівчиною Бонда.

  • Красуня!
  • Дівчина Бонда
  • Шикарна!
  • Краса яка!!!
  • Крута!
  • Чарівна!!!
  • Не винувата я!!! Він сам прийшов!
  • Вау! Леся, ви красуня нереальна!
  • Богиня
  • Бейонсе, це ти?
  • Боже, яка ж ти красива
  • Вау, це просто бомба

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк вразила історією родини і показала будинок, в якому росла.

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Леся Нікітюк
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