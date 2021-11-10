Дівчина Бонда: Леся Нікітюк завела мережу грайливими фото в атласному халаті
Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк не боїться експериментів і частенько вражає шанувальників своїми перевтіленнями. Цього разу 34-річна зірка постала у вельми спокусливому домашньому образі.
Ефектними знімками Леді Ле поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Нікітюк позувала на камеру в атласному чорному халаті, підкресливши талію поясом. Волосся ведучої зібране у високий елегантний хвіст і м'якими пасмами спадає на плечі, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри. Також Леся зробила ніжний нюдовий макіяж.
Вона грайливо відкрила підлоги халата, демонструючи пружне стегно.
"Вечеря готова. І я теж", - загадково підписала кадри теледіва.
Леся Нікітюк схвилювала мережу спокусливими кадрами в халаті (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Гарячі фото не залишили байдужими підписників Нікітюк - серед них виявився і відомий ведучий Богдан Юсипчук, якого не на жарт завели знімки з Лесею.
"Тільки дай знати, де ти знаходишся. Тільки дай знати", - жартівливо написав він.
Решта ж викупали ведучу в компліментах і порівняли з дівчиною Бонда.
- Красуня!
- Дівчина Бонда
- Шикарна!
- Краса яка!!!
- Крута!
- Чарівна!!!
- Не винувата я!!! Він сам прийшов!
- Вау! Леся, ви красуня нереальна!
- Богиня
- Бейонсе, це ти?
- Боже, яка ж ти красива
- Вау, це просто бомба
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк вразила історією родини і показала будинок, в якому росла.