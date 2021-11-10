Дівчина Бонда: Леся Нікітюк завела мережу грайливими фото в атласному халаті

Нікітюк позувала на камеру в атласному чорному халаті, підкресливши талію поясом. Волосся ведучої зібране у високий елегантний хвіст і м'якими пасмами спадає на плечі, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри. Також Леся зробила ніжний нюдовий макіяж.

Вона грайливо відкрила підлоги халата, демонструючи пружне стегно.

"Вечеря готова. І я теж", - загадково підписала кадри теледіва.

Леся Нікітюк схвилювала мережу спокусливими кадрами в халаті (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Гарячі фото не залишили байдужими підписників Нікітюк - серед них виявився і відомий ведучий Богдан Юсипчук, якого не на жарт завели знімки з Лесею.

"Тільки дай знати, де ти знаходишся. Тільки дай знати", - жартівливо написав він.

Решта ж викупали ведучу в компліментах і порівняли з дівчиною Бонда.