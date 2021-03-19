Дика краса: Кім Кардашьян і Кендалл Дженнер знялися в образах спокусливих наїзниць

Кім і Кендалл позують в однакових образах, класичних для верхової їзди: бріджі пісочного відтінку, високі замшеві чоботи, а також гаряча деталь - корсети з глибоким вирізом, які підкреслюють форми дівчат і тонкі талії. З аксесуарів вони також одягли короткі рукавички.

Кім Кардашьян з Кендалл Дженнер для нової кампанії (фото: instagram.com/kimkardashian)

Як Кім, так і Кендалл зробили бездоганний мейк-ап з коричневими smoky, а також пухкими губами бежевого відтінку. Волосся зіркам уклали легкою хвилею, розпустивши по плечах. Сестри позують на тлі дикої природи, тримаючи коней за вуздечку. Виглядають вони разом дуже гармонійно і спокусливо.

"Скоро в наявності: Kendall від @KKWFRAGRANCE: три нових аромати, натхнених любов'ю @KendallJenner до природи та верхової їзди. Ці аромати настільки відрізняються від всього, що ми коли-небудь робили для KKW Fragrance. У Кендалл зовсім інші аромати, ніж у мене. Вони такі шикарні і багаті! Кожен, хто нюхає, пристрастився до них. Оливковий, бурштиновий і синій чалий в наших популярних флаконах об'ємом 30 мл. Асортимент універсальний та унікальний, і я не можу дочекатися, коли всі їх відчують", - написала Кім.