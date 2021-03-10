Дикий захват: дружина Остапчука похвалилася подарунком від коханого

Для цього пара спеціально оселилася в готелі біля моря, де є така можливість. Однак в останній момент дівчина трохи злякалася і в підсумку плавати з тваринами не стала, однак із задоволенням гладила їх і навіть погодувала.

Христина подякувала чоловікові за такий чудовий подарунок, який зробив її щасливою.

"Все сталося не так, як планувалося, я трохи засмутилася, але не менш щаслива! Була у мене мрія поплавати з дельфінами, і так як мій Вова знав про неї, спланував для нас два чудових дня в Одесі на свято 8 березня. Дякую. Спонтанні поїздки - це наше спільне захоплення! Сіли в літак, година і ми на місці. Для проживання ми вибрали один готель, адже ці милі дельфіни проживають саме там. Готель на березі моря, що може бути краще?!! Кайф", - поділилася емоціями дівчина.

На фото Христина в злитному бузковому купальнику і її чоловік у плавках позують серед декількох дельфінів, а також обережно гладять одного з них. Вона також зайшла по пояс у воду, щоб погодувати малюка дельфіна.

"І ось, настав час купання, зайшовши в дельфінарій мене охопив страх. Я хотіла, але боялася. У результаті все, що я змогла, - це гладити їх, розмовляти з ними, і стоячи по пояс у воді годувати двох малюків, яким всього по три рочки. Але навіть це привело мене в дикий захват. І знаєте що??? Я обов'язково повернуся влітку і точно вже поплаваю і потанцюю з ними! Вони неймовірно милі і добрі! я стала на крок ближче до мрії!" - розповіла Горняк.

Володимир Остапчук подарував дружині Христині Гіорняк поїздку в Одесу до дельфінів на 8 березня (фото: instagram.com/kristygor)

При цьому дружина Остапчука відключила можливість коментувати публікацію - ймовірно, побоюючись негативу в свою сторону з боку захисників тварин і супротивників утримання дельфінів у неволі.