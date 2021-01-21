ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Диснеївська принцеса: Барбара Палвін в розкішному образі підкорила неземною красою

Новость на русском → США, Четвер 21 січня 2021 22:22
Диснеївська принцеса: Барбара Палвін в розкішному образі підкорила неземною красою Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Барбара Палвін - одна з найпопулярніших моделей у світі і один з найбільш нестандартних "ангелів" Victoria's Secret - активно веде свій блог в мережі Instagram. Дівчина із задоволенням викладає туди нові серії серіалу, який вони задумали разом з бойфрендом моделі - Діланом Спроусом. Також 27-річна красуня любить показувати б'юті-процедури, а також питати поради у своїх послідовувачів.

Диснеївська принцеса: Барбара Палвін в розкішному образі підкорила неземною красоюНовий образ Барбари (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Зараз її хвилює тема довжини волосся: дівчина ніяк не може вирішити, чи варто їй стригтися. Вона запропонувала фанатам взяти участь в обговоренні. Щоб показати їм, як би вона виглядала з більш коротким волоссям, модель виклала знімок зі стильною укладкою. Легкий мейк-ап з накладними віями і рожевими губами, а також зачіска зробили її схожою на диснеївську принцесу.

"Ти неймовірна!", "Ох, Барбара!", "Ти повинна відростити волосся", "Нехай росте", "Ти красива з будь-якою зачіскою", "Ти просто повинна постригтися!", "Вау, дитинко, ти просто неземна!", - пишуть їй фанати. Що не дивно: краса Барбари завжди надихає їх на емоційні коментарі.

Раніше Барбара продемонструвала, який аксесуар варто придбати цієї зими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу модель актриса
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Пожежа в будинку для літніх людей Харкова: що відомо
Анна Березинаредактор стрічки новин Пожежа в будинку для літніх людей Харкова: що відомо