Дмитро Дікусар потрапив у ДТП в Києві: довелося з'ясовувати стосунки

Дмитро Дікусар – людина не конфліктна, дипломатична і інтелігентна. Він намагається знайти спільну мову навіть з опонентами. Нещодавно хореограф розповів про закулісні інтриги проекту "Танці з зірками", а тепер заявив, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Києві, і повів себе дуже коректно по відношенню до винуватиці аварії. Це сталося, коли Дікусар їхав за запис рограммы "Вечеря з Дороті".

В компанії зіркових гостей-дівчат він поділився подробицями інциденту. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі DOROTYE.

"Таке дивне відчуття, ніби щось не так – машина їде, я гальмую, а вона їде. Я думаю: треба натиснути сильніше, але чому так відбувається? Дивлюся, ззаду сидить жінка в шапочці років 60-65. Я так розумію, вона навіть не гальмувала, просто бахнула в бампер ззаду. Чому я здивувався: зазвичай чуєш, що гальма, а потім удар, а тут просто удар. Я виходжу, а вона: "Та нічого не було". Я кажу: "Як нічого не було, Ви мене вдарили?" Проходить хлопець навпроти і каже: "Так вона в телефон дивилася" і посміхається. А ззаду дівчина йде: "О, Дікусар!" Жінка каже: "Я Вас не била, чим я вас вдарила?" Я так: "Бампером своїм". Вона говорить: "Я не могла, я ж менше!" Я думаю: "Це аргумент". Вона так нервувала, я сів і поїхав", - розповів подробиці ДТП Дікусар.

Дмитро Дікусар потрапив у невелику аварію в столиці (фото: instagram/dikusar_dmitriy)

Дмитро уточнив, що удар був не слабким і за ремонт доведеться викласти пристойну суму. Також він зробив заяву про особисте життя. Хореограф зараз перебуває у стосунках, його обраниця – особа не публічна, але хто вона, розповідати не захотів.

Також зіркові гості не відпустили Дмитра без особистих зізнань – вони розпитали, які жінки привертають увагу хореографа.

"Подобаються адекватні. Іноді треба бути нахабним, іноді – м'яким. Але мені неприємно, коли мною маніпулюють – це штучність. Я ціную чесність", - перерахував головні критерії у виборі обраниці хореограф.

Дмитро розповів про перемнах в особистому житті

Нагадаємо, що раніше Дмитро Дікусар висловився про стосунки зі Славою з НеАнгелів.