Дочка Брежнєвої в мікробікіні вразила точеними формами: "яскрава як мама"
Дочка Віри Брежнєвої, 20-річна Соня Кіперман не відстає від мами по частині вміння привернути і утримати увагу мережевої аудиторії. Дівчина, як і знаменита родичка, із задоволенням демонструє свою красу і відмінну фігуру, і якщо співачка вже відкрила сезон купальників, то її дочка підхопила ініціативу і теж опублікувала яскраві пікантні кадри в пляжному аутфіті.
Соня запостила в Instagram цілу серію фото в ніжно-рожевому бікіні.
Дівчина вирішила зробити знімки з різних ракурсів. На кадрах в деталях можна розглянути струнку фігуру і витончені вигини юної красуні. Для пляжного відпочинку і сонячних ванн вона вибрала бікіні з плавками на зав'язках.
Особливу увагу привертають акценти, створені за допомогою аксесуарів - тонку талію Соня підкреслила золотим ланцюжком, на руку одягла багатошаровий браслет, а на шиї красується кулон з буквою S.
До слова пояси-ланцюги зняли лідируючі позиції ще цієї весни. Цей тренд з 90-х підхопили як дизайнери. так і модні блогери та інфлюенсери.
Соня показала точені форми (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
"Summer bummer" - ставила грайливий підпис під пікантними кадрами дівчина.
Юзери тут же відрагувала на пікантні кадри дочки зірки.
- Яскрава як мама і така ж чудова
- Яка красива
- Просто вогонь
- Гаряче
- Красуня
- Вся в родимках, напевно щаслива
До слова Соня не так давно розмістила на сторінці гарячий фотосет в мереживній білизні і чоловічій сорочці - дівчина пікантно позувала на кухні. Пізніше вона поспішно видалила кадри, замінивши їх на сімейний портрет з мамою і молодшою сестрою Сарою.