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Дочка Брежнєвої в мікробікіні вразила точеними формами: "яскрава як мама"

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Середа 16 червня 2021 10:47
Дочка Брежнєвої в мікробікіні вразила точеними формами: "яскрава як мама" Соня Кіперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
Автор: Lite

Дочка Віри Брежнєвої, 20-річна Соня Кіперман не відстає від мами по частині вміння привернути і утримати увагу мережевої аудиторії. Дівчина, як і знаменита родичка, із задоволенням демонструє свою красу і відмінну фігуру, і якщо співачка вже відкрила сезон купальників, то її дочка підхопила ініціативу і теж опублікувала яскраві пікантні кадри в пляжному аутфіті.

Соня запостила в Instagram цілу серію фото в ніжно-рожевому бікіні.

Дівчина вирішила зробити знімки з різних ракурсів. На кадрах в деталях можна розглянути струнку фігуру і витончені вигини юної красуні. Для пляжного відпочинку і сонячних ванн вона вибрала бікіні з плавками на зав'язках.

Особливу увагу привертають акценти, створені за допомогою аксесуарів - тонку талію Соня підкреслила золотим ланцюжком, на руку одягла багатошаровий браслет, а на шиї красується кулон з буквою S.

До слова пояси-ланцюги зняли лідируючі позиції ще цієї весни. Цей тренд з 90-х підхопили як дизайнери. так і модні блогери та інфлюенсери.

Дочка Брежнєвої в мікробікіні вразила точеними формами: &quot;яскрава як мама&quot;

Дочка Брежнєвої в мікробікіні вразила точеними формами: &quot;яскрава як мама&quot;

Дочка Брежнєвої в мікробікіні вразила точеними формами: &quot;яскрава як мама&quot;

Соня показала точені форми (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

"Summer bummer" - ставила грайливий підпис під пікантними кадрами дівчина.

Юзери тут же відрагувала на пікантні кадри дочки зірки.

  • Яскрава як мама і така ж чудова
  • Яка красива
  • Просто вогонь
  • Гаряче
  • Красуня
  • Вся в родимках, напевно щаслива

До слова Соня не так давно розмістила на сторінці гарячий фотосет в мереживній білизні і чоловічій сорочці - дівчина пікантно позувала на кухні. Пізніше вона поспішно видалила кадри, замінивши їх на сімейний портрет з мамою і молодшою сестрою Сарою.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Віра Брежнєва Соня Киперман
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