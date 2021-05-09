Дочка Брежнєвої виставила фото в білизні і тут же видалила: виявилися занадто відвертими

Старша дочка Віри Брежнєвої, 20-річна Соня Кіперман, останнім публікує в особистому фотоблозі чимало відвертих кадрів , розбурхуючи свідомість підписників. Дівчина з'являється в ультракоротких сукнях і бікіні, а фоллвери Соні порівнюють її з мамою і називають поліпшеною копією співачки. На цей раз смілива дівчина опублікувала фото в прозорій мереживній білизні, але потім спішно їх видалила.

Так, місцем для спекотної зйомки дівчина вибрала кухню. Вона позує в дуже відвертому образі - прозорий білий мереживний ліфчик, білосніжні трусики з високою посадкою. На дівчині сорочка лимонного відтінку, схожа на чоловічу. На руці у Соні золотий багатошаровий браслет. на обличчі немає макіяжу.

"Оһ really?"- залишила підпис дівчина (в перекладі з англійської: "Невже?" - прима. ред.).

Соня опублікувала і швидко видалила відверті фото (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Користувачі навіть встигли залишити коментарі під відвертими фото, але потім кадри зникли з вільного доступу.

Після цього Соня опублікувала фото з мамою і сестрою. Соня, Віра і Аліса одягнені в одній колірній гамі – кадр вийшов стильним і емоційним.

Соня показала стильний сімейний фотосет з мамою і сестрою (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

"З Днем матері, мама", - коротко підписала знімок Соня. Цілком можливо, що співачка пожурила дівчину за надмірні одкровення в мережі і та поспішила реабілітуватися.