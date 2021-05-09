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Дочка Брежнєвої виставила фото в білизні і тут же видалила: виявилися занадто відвертими

Новость на русском → Неділя 09 травня 2021 16:21
Дочка Брежнєвої виставила фото в білизні і тут же видалила: виявилися занадто відвертими Соня Кіперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
Автор: Lite

Старша дочка Віри Брежнєвої, 20-річна Соня Кіперман, останнім публікує в особистому фотоблозі чимало відвертих кадрів, розбурхуючи свідомість підписників. Дівчина з'являється в ультракоротких сукнях і бікіні, а фоллвери Соні порівнюють її з мамою і називають поліпшеною копією співачки. На цей раз смілива дівчина опублікувала фото в прозорій мереживній білизні, але потім спішно їх видалила.

Гарячі кадри дівчина запостила в Instagram.

Так, місцем для спекотної зйомки дівчина вибрала кухню. Вона позує в дуже відвертому образі - прозорий білий мереживний ліфчик, білосніжні трусики з високою посадкою. На дівчині сорочка лимонного відтінку, схожа на чоловічу. На руці у Соні золотий багатошаровий браслет. на обличчі немає макіяжу.

"Оһ really?"- залишила підпис дівчина (в перекладі з англійської: "Невже?" - прима. ред.).

Дочка Брежнєвої виставила фото в білизні і тут же видалила: виявилися занадто відвертими

Дочка Брежнєвої виставила фото в білизні і тут же видалила: виявилися занадто відвертими

Дочка Брежнєвої виставила фото в білизні і тут же видалила: виявилися занадто відвертими

Дочка Брежнєвої виставила фото в білизні і тут же видалила: виявилися занадто відвертими

Дочка Брежнєвої виставила фото в білизні і тут же видалила: виявилися занадто відвертими

Соня опублікувала і швидко видалила відверті фото (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Користувачі навіть встигли залишити коментарі під відвертими фото, але потім кадри зникли з вільного доступу.

Після цього Соня опублікувала фото з мамою і сестрою. Соня, Віра і Аліса одягнені в одній колірній гамі – кадр вийшов стильним і емоційним.

Дочка Брежнєвої виставила фото в білизні і тут же видалила: виявилися занадто відвертими

Соня показала стильний сімейний фотосет з мамою і сестрою (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

"З Днем матері, мама", - коротко підписала знімок Соня. Цілком можливо, що співачка пожурила дівчину за надмірні одкровення в мережі і та поспішила реабілітуватися.

Нагадаємо, що раніше Соня показала атмосферний фотосет серед прерій в короткій сукні і ковбойських чоботях.

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