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Дочка Олени Кравець вразила красою в день свого 18-річчя (фото)

Новость на русском → Неділя 28 лютого 2021 17:57
Дочка Олени Кравець вразила красою в день свого 18-річчя (фото) Маша Кравець (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

Старшої доньки зірки "Кварталу 95" і "Жіночого Квартал" Олени Кравець Маші Кравець 24 лютого виповнилося 18 років. Дівчина з 16 років живе окремо від батьків – це було її особисте зважене рішення, а демократична і уважна мама не стала перешкоджати бажанням дівчини. До речі, з Оленою Маша дуже схожа зовні, про що їм часто говорять. І ось, Маша в цьому році відсвяткувала повноліття і вразила мережу зовнішньою красою.

Фото іменинниці з'явилися на її сторінці в Instagram.

Маша тримає в руках букет акуратних невеликих квіточок і позує в теплому мохеровому светрі гірчичного відтінку. Макіяж – ледь помітний, що підкреслює молодість і естествеую красу іменинниці. Волосся вона зібрала ззаду, випустивши пару пасом на обличчя.

Дочка Олени Кравець вразила красою в день свого 18-річчя (фото)

Дочка Олени Кравець вразила красою в день свого 18-річчя (фото)

Дочка Олени Кравець вразила красою в день свого 18-річчя (фото)

Марія Кравець показала святкові фото (фото: instagram.com/ma_kravets)

Підписникии дівчини завалили її побажаннями і компліментами.

  • Красуня
  • Б'юті
  • Яка гарна
  • Копія матуся
  • Дуже красива
  • Все найцікавіше тільки починається
  • Бери від життя все

Знаменита мама Маші також не залишилася осторонь і публічно привітала улюблену дівчинку. Вона показала на відео найбільш зворушливі моменти з життя доньки і эклюзивные фото з сімейного архіву.

"18 років тому ти своєю появою, сміхом і кучериками ощасливила наше життя! Сьогодні ти така доросла, але ніколи не перестанеш бути маленькою для мене... З Днем народження, маленька! Ти і є подарунок.. P. S. Я не дуже сильна в створенні подібних відео, тому запізнилася з ним цілий день, але я сподіваюся, ти посміхнешся, коли будеш дивитися ці фото. Вони теплі, як і ти сама", – залишила зворушливий підпис головна "квартальниця".

Нагадаємо, що раніше в мережу потрапили фото стильних інтер'єрів приватного будинку Олени Кравець в Києві.

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