Дочка Олени Кравець вразила красою в день свого 18-річчя (фото)
Старшої доньки зірки "Кварталу 95" і "Жіночого Квартал" Олени Кравець Маші Кравець 24 лютого виповнилося 18 років. Дівчина з 16 років живе окремо від батьків – це було її особисте зважене рішення, а демократична і уважна мама не стала перешкоджати бажанням дівчини. До речі, з Оленою Маша дуже схожа зовні, про що їм часто говорять. І ось, Маша в цьому році відсвяткувала повноліття і вразила мережу зовнішньою красою.
Фото іменинниці з'явилися на її сторінці в Instagram.
Маша тримає в руках букет акуратних невеликих квіточок і позує в теплому мохеровому светрі гірчичного відтінку. Макіяж – ледь помітний, що підкреслює молодість і естествеую красу іменинниці. Волосся вона зібрала ззаду, випустивши пару пасом на обличчя.
Марія Кравець показала святкові фото (фото: instagram.com/ma_kravets)
Підписникии дівчини завалили її побажаннями і компліментами.
- Красуня
- Б'юті
- Яка гарна
- Копія матуся
- Дуже красива
- Все найцікавіше тільки починається
- Бери від життя все
Знаменита мама Маші також не залишилася осторонь і публічно привітала улюблену дівчинку. Вона показала на відео найбільш зворушливі моменти з життя доньки і эклюзивные фото з сімейного архіву.
"18 років тому ти своєю появою, сміхом і кучериками ощасливила наше життя! Сьогодні ти така доросла, але ніколи не перестанеш бути маленькою для мене... З Днем народження, маленька! Ти і є подарунок.. P. S. Я не дуже сильна в створенні подібних відео, тому запізнилася з ним цілий день, але я сподіваюся, ти посміхнешся, коли будеш дивитися ці фото. Вони теплі, як і ти сама", – залишила зворушливий підпис головна "квартальниця".
Нагадаємо, що раніше в мережу потрапили фото стильних інтер'єрів приватного будинку Олени Кравець в Києві.