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Дочка Полякової в повітряному міні зізналася в комплексах: мама знайшла потрібні слова

Автор: Styler

Маша Полякова отримує підтримку від зіркової мами в багатьох починаннях. Дівчина нещодавно відіграла перший концерт зі своєю панк-групою і нарвалася на шквал критики в мережі. Оля заступилася за дочку і не дала її в образу, а Маша так засмутилася, що навіть звернулася до психоаналітика, але з підтримкою розуміючої мами швидко прийшла в норму. Тепер вона зріло і усвідомлено міркує про прийняття себе.

На сторінці в Instagram дівчинка показала пару ефектних фото в картатому повітряному вбранні і поділилася особистими висновками.

Маша доповнила образ в природних тонах стильним головним убором-беретом, віддала перевагу маленькій прямокутній сумочці через плече. Вона посилає поцілунки в камеру.

"Знаєте, все життя я випрямляла свої кучерики, ховала горбинку на носі... і що я можу сказати - любіть себе і приймайте, адже те, що вам дано з народження і робить вас самими собою! Так що нікого не слухайте! Ідеалів краси не існує", - з упевненістю заявила Маша.

Маша Полякова розповіла про свої комплекси (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Однією з перших на пост дівчини відреагувала її мама. "Моя разумашка", - похвалила дочка співачка, яка і сама активно бореться з існуючими в суспільстві стереотипами і лукізмом.

Підписники дівчини підтримали її в міркуваннях і висновках, а також залишили комплементи і особисті історії про прийняття себе.

  • Молодець, так тримати
  • Лялечка
  • Красоточка
  • Маша, краще і не скажеш! Супер!
  • Яке гарне волосся, золотовласа красуня
  • Красива, немов сонечко
  • Маша, ти права на всі 100%
  • Маша, ти дуже красива дівчина, і так дійсно наші "мінуси" комусь будуть за щастя, тому що ми самі собі створюємо комплекси...

Нагадаємо, що раніше Маша розбурхала мережу пристрасним поцілунком з бойфрендом-красенем на камеру.

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Маша Полякова