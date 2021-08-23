Дочка Полякової в повітряному міні зізналася в комплексах: мама знайшла потрібні слова

Маша доповнила образ в природних тонах стильним головним убором-беретом, віддала перевагу маленькій прямокутній сумочці через плече. Вона посилає поцілунки в камеру.

"Знаєте, все життя я випрямляла свої кучерики, ховала горбинку на носі... і що я можу сказати - любіть себе і приймайте, адже те, що вам дано з народження і робить вас самими собою! Так що нікого не слухайте! Ідеалів краси не існує", - з упевненістю заявила Маша.

Маша Полякова розповіла про свої комплекси (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Однією з перших на пост дівчини відреагувала її мама. "Моя разумашка", - похвалила дочка співачка, яка і сама активно бореться з існуючими в суспільстві стереотипами і лукізмом.

Підписники дівчини підтримали її в міркуваннях і висновках, а також залишили комплементи і особисті історії про прийняття себе.