Без довгих з'ясувань: топ-5 знаменитостей, які кинули коханих по телефону

Пропонуємо добірку знаменитостей, які вирішили не морочитися і припинили роман за допомогою короткого повідомлення екс-коханим.

Бен Аффлек і Ана де Армас

До того як повернутися до своєї "екс" Дженніфер Лопес, Бен Аффлек завів роман із зіркою фільму "Дістати ножі" і бондіани Аною де Армас. Відносини пари розвивалися стрімко: за даними ЗМІ, актори з'їхалися, а кільце на пальці дівчини вже дуже нагадувало обручку.

Але через нетривалий час в мережі з'явилася новина, що пара розійшлася, причому не друзями. Кажуть, закохані не зійшлися в поглядах на майбутнє, а відносини Ана порвала прямо по телефону. Помста від Аффлека не змусила себе чекати: картонну фігуру Ани, подаровану Бену дітьми, він без жалю викинув у сміттєвий бак.

Ана вирішила все швидко (фото: instagram.com/ana_d_armas)

Принц Уільям і Кейт Міддлтон

Це сьогодні подружня пара є прикладом вірності і істинної гармонії. Але за роки відносин між Кейт і Уільямом не раз траплялися серйозні розбірки. Одного разу майбутня герцогиня дізналася, що її бойфренд провів вихідні в компанії невідомих дівчат.

Набравши номер хлопця, щоб почути пояснення, вона почула пропозицію розлучитися. Втім, цей період розставання пару тільки зблизив, і вже через 2 місяці закохані одружилися.

Кейт і Уільям теж не ідеальні (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Тейлор Свіфт і Джо Джонас

У 2008-му між співаками спалахнув яскравий, але короткий роман, який закінчився таким же коротким розставанням. Тейлор, яка любить надихатися на пісні історіями з реального життя, описала його в треку Better Than Revenge. Артистка зізналася, що прощальна розмова зайняла 27 секунд, і хлопець кинув її по телефону.

Але як би там не було, такий поворот тільки зіграв їй на руку. Під враженням від відносин вона написала масу хітів для альбому "Fearless", який приніс їй першу премію Греммі.

Тейлор Свіфт також отримала прощальне смс (фото: instagram.com/taylorswift)

Брітні Спірс і Кевін Федерлайн

Брітні Спірс тільки здається правильною дівчиною, готовою залагоджувати все мирним шляхом. Виявляється, відносини з батьком своїх дітей Кевіном Федерлайном вона закінчила по телефону, причому в досить зухвалій манері.

Повідомлення прийшло Кевіну в той момент, коли він давав інтерв'ю одному з телеканалів. І вираз його обличчя відбив весь спектр емоцій від послання "коханої".

Брітні Спірс теж може бути зухвалою (фото: instagram.com/britneyspears)

Дженніфер Еністон і Джон Майєр

Актриса і співак закрутили яскравий, але нетривалий роман в 2008 році. І закінчили його так само стрімко. Причому до розриву привела телефонна сварка, яка закінчилася листом від Джона про намір все припинити.

Дженніфер явно в образі не залишилася, так як в інтерв'ю яро захищала хлопця, зазначивши: "Ми піклуємося один про одного. Іноді у відносинах люди розуміють, що їм потрібно зробити щось ще, але при цьому вони люблять один одного. Це дуже боляче. Злого умислу не було. Ми розмовляємо і обожнюємо один одного", –уклала екс-дружина Бреда Пітта.

Дженніфер Еністон не тримає образи на екс-бойфренда (фото: instagram.com/jenniferaniston)