Довго не страждав за Мішиною: напівфіналіст "Холостячки" Рибак засвітив на фото свою дівчину

Учасник шоу "Холостячка" Андрій Рибак показав на фото свою дівчину Аліну, через яку, власне, в нього і відбувалися неприємні розмови з Ксенією Мішиною. Героїня проєкту зрештою не витримала невизначеності хлопця і вирішила з ним попрощатися напередодні останнього ефіру.

На постшоу "Життя після проєкту" Андрій зізнався, що дівчина пробачила його, і вони тепер разом.

"Все добре склалося", - відповів тоді Рибак на питання Мішиної про його особисте життя з цією дівчиною.

Дівчина Андрія Рибака (фото: instagram.com/smirnovaaalina)

Тоді Ксенія запитала, як швидко у Андрія минула любов до неї, в якій він так гаряче зізнавався.

"Дивно було б, якби я зараз говорив про те, що вона не пройшла, тому що зйомки закінчилися досить давно, часу пройшло багато", - сказав Рибак.

Кохана Андрія Рибака (фото: instagram.com/smirnovaaalina)

Дівчину звуть Аліна Смирнова. Вона модель і часто постить в своєму Instagram фото зі зйомок. Ще в листопаді Аліну помітили на фото, зробленому на одній локації з Андрієм.

Дівчина Андрія Рибака (фото: instagram.com/smirnovaaalina)

А нещодавно пара опублікувала в stories фото з однією і тієї ж вечірки. І хоча обличчя дівчини не видно, сумнівів, що це вона не залишається.

Андрій Рибак з Аліною Смирновою

Нагадаємо, що Андрій Рибак увійшов у трійку півфіналістів шоу "Холостячка". Але Ксенія Мішина вирішила попрощатися з хлопцем через його нещирість - хоча він і зізнавався в коханні героїні, але постійно "плутався у свідченнях".

Андрій зізнався Ксенії, що до того, як пішов на "Холостячку" пообіцяв іншій дівчині повернутися і бути з нею. Але потім закохався в героїню шоу і тепер відчуває муки совісті.

Також ми писали, що український астролог дала прогноз відносин Ксенії Мішиної з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом.