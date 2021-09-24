Повинні тримати себе в руках: Яма висловився про конфлікт з Джамалою і номери Melovin'а на "Танцях з зірками 2021"

"Танці з зірками 2021" тільки стартували , як вже встигли ознаменуватися низкою гучних подій. Так, цього року за епатаж на паркеті відповідає Melovin, який вже встиг збентежити своїми ексцентричними подарунками сувору суддю Катерину Кухар, яка з ефіру в ефір не перестає критикувати його хореографію. А ось ще один член журі з суддівської четвірки, Влад Яма, відзначає прогрес у артиста на головному паркеті країни.

Про своє ставлення до хореографії Melovin'а, а також перепалки з Джамалою він розповів в інтерв'ю " Факт ".

Влад характеризує танці співака як своєрідні і специфічні, але не бачить в цьому нічого поганого.

"Просто він танцює своєрідно, не так, як ми собі уявляємо сильного і мужнього партнера. У нього своя манера, досить специфічна, але в цьому теж щось є. Я бачу в ньому артистичний магнетизм, перед яким складно встояти", - зазначив Яма.

Танець ча-ча-ча викликав неоднозначну реакцію суддів і глядачів

Хореограф висловився і про словесну перепалку з ще однією зірковою учасницею – Джамалою. Під час третього прямого ефіру вона виконала національний кримськотатарський танець хайтарма. Влад охарактеризував її виступ як "не найскладніший номер", проте підкреслив, що вона з ним впоралася добре. Джамала не погодилася з суддею і досить емоційно відповіла йому на критику.

"Я переконаний, що учасники "Танців з зірками", незалежно від їх успіхів за межами проекту, звань і досягнень, щодо суддів повинні тримати себе в руках. Але сталося, як сталося – зірки теж знаходяться в стресі", – зазначив Яма.

Джама і Антон виконали кримськотатарський народний танець

Він пояснив, що наступного дня списався з Джамалою і, на його думку, пом'якшив стосунки між ними. Він вважає, що раз зірка погодилася на участь у проекті, то зобов'язана "прийняти правила гри".

"Танець оцінюють судді, а не партнери, хореографи або сам учасник. Якщо хтось сумнівається в професіоналізмі журі, значить, треба вибирати інший проект. Гадаю, тут все просто. Однак щороку знаходяться люди, які вважають, що вони в танцях розуміють трохи більше, ніж судді", – поділився своєю думкою суддя "Танців з зірками 2021".