Повинні тримати себе в руках: Яма висловився про конфлікт з Джамалою і номери Melovin'а на "Танцях з зірками 2021"
"Танці з зірками 2021" тільки стартували, як вже встигли ознаменуватися низкою гучних подій. Так, цього року за епатаж на паркеті відповідає Melovin, який вже встиг збентежити своїми ексцентричними подарунками сувору суддю Катерину Кухар, яка з ефіру в ефір не перестає критикувати його хореографію. А ось ще один член журі з суддівської четвірки, Влад Яма, відзначає прогрес у артиста на головному паркеті країни.
Про своє ставлення до хореографії Melovin'а, а також перепалки з Джамалою він розповів в інтерв'ю "Факт".
Влад характеризує танці співака як своєрідні і специфічні, але не бачить в цьому нічого поганого.
"Просто він танцює своєрідно, не так, як ми собі уявляємо сильного і мужнього партнера. У нього своя манера, досить специфічна, але в цьому теж щось є. Я бачу в ньому артистичний магнетизм, перед яким складно встояти", - зазначив Яма.
Танець ча-ча-ча викликав неоднозначну реакцію суддів і глядачів
Хореограф висловився і про словесну перепалку з ще однією зірковою учасницею – Джамалою. Під час третього прямого ефіру вона виконала національний кримськотатарський танець хайтарма. Влад охарактеризував її виступ як "не найскладніший номер", проте підкреслив, що вона з ним впоралася добре. Джамала не погодилася з суддею і досить емоційно відповіла йому на критику.
"Я переконаний, що учасники "Танців з зірками", незалежно від їх успіхів за межами проекту, звань і досягнень, щодо суддів повинні тримати себе в руках. Але сталося, як сталося – зірки теж знаходяться в стресі", – зазначив Яма.
Джама і Антон виконали кримськотатарський народний танець
Він пояснив, що наступного дня списався з Джамалою і, на його думку, пом'якшив стосунки між ними. Він вважає, що раз зірка погодилася на участь у проекті, то зобов'язана "прийняти правила гри".
"Танець оцінюють судді, а не партнери, хореографи або сам учасник. Якщо хтось сумнівається в професіоналізмі журі, значить, треба вибирати інший проект. Гадаю, тут все просто. Однак щороку знаходяться люди, які вважають, що вони в танцях розуміють трохи більше, ніж судді", – поділився своєю думкою суддя "Танців з зірками 2021".
Нагадаємо, що раніше Ілона Гвоздьова різко розкритикувала ексцентричний номер Melovin'а на третьому прямому ефірі "Танців з зірками 2021".