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Ми вдома: Осадча виписалася з пологового будинку і показала милий сюрприз від Горбунова

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Київ, Неділя 22 серпня 2021 11:02
Ми вдома: Осадча виписалася з пологового будинку і показала милий сюрприз від Горбунова Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Телеведуча Катерина Осадча, яка 19 серпня втретє стала мамою, виписалася з пологового будинку всього через два дні після народження синочка. Забирати її приїхав чоловік Юрій Горбунов з їх старшим сином Іваном, а вдома він влаштував коханій приємний сюрприз.

Зворушливими фото з пологового будинку і по приїзду додому Катя і Юрій поділилися на своїх сторінках в Instagram.

Чотирирічний Іван зустрічав маму з великим букетом квітів, який вона з радістю прийняла.

Ми вдома: Осадча виписалася з пологового будинку і показала милий сюрприз від ГорбуноваМи вдома: Осадча виписалася з пологового будинку і показала милий сюрприз від Горбунова

А вдома Горбунов красиво прикрасив прибудинкову територію повітряними кульками і написом Boy (хлопчик).

Багатодітна мама сфотографувалася перед воротами будинку, тримаючи на руках малюка. Осадча постала в білій сукні-халаті з дрібним принтом і чорно-білих еспадрільях. Волосся вона зібрала в хвіст і вирішила обійтися без макіяжу.

"Ми вдома! Юрій Горбунов, ти вигадник. Дякую тобі, що не втомлюєшся робити сюрпризи", - написала ведуча під знімком.

Ми вдома: Осадча виписалася з пологового будинку і показала милий сюрприз від Горбунова

Катя Осадча показала милий сюрприз від чоловіка в день виписки з пологового будинку (фото: instagram.com/kosadcha)

Юрій також виклав зворушливий кадр з найріднішими - дружиною і двома синами. На фото Іван тримається за коляску з новонародженим і з цікавістю заглядає в неї.

"Банда зібралася", – написав шоумен.

Ми вдома: Осадча виписалася з пологового будинку і показала милий сюрприз від Горбунова

Юрій Горбунов зачарував знімком дружини і двох синів - всі вдома (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Кількома милими знімками зіркова пара також поділилася в розділі сторіс.

"Іван сказав, що катати коляску буде його обов'язок", - розповіла щаслива Катя.

Ми вдома: Осадча виписалася з пологового будинку і показала милий сюрприз від ГорбуноваМи вдома: Осадча виписалася з пологового будинку і показала милий сюрприз від Горбунова

Катя Осадча і Юрій Горбунов познайомили старшого і молодшого синів (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча захопила квітучим видом після пологів і розповіла про своє самопочуття і вибір імені для сина.

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Катя Осадча Юрій Горбунов
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