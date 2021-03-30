RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вдома завжди зустрічає коханий: Нікітюк, сидячи на столі, заінтригувала заявою

Автор: Lite

Леся Нікітюк тільки повернулася додому з Єгипту, де в своє задоволення відпочивала з друзями. Ведуча закидала мережу фото в бікіні, демонструючи при кожній зручній нагоді свої стрункі форми. Леді Ле показала, що її чекало вдома.

На сторінці в Instagram вона поділилася оригінальним фото та розкрила свою таємницю.

Леся сіла на стіл в стильному аутфіті – трендовій укороченій кофті на замку і джинсах сірого кольору з блискавками з боків. Волосся вона зібрала в хвіст і випустила пару пасом на обличчя. Ведуча позує босоніж і розпливається в усмішці.

Леся Нікітюк показала свого домашнього помічника (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Як добре повертатися додому, де тебе завжди зустрічає твій коханий... пилосос", - несподівано закінчила інтригуючу фразу Леді Ле. Прихильники зробили компліменти зірці.

  • Посмішка божественна
  • Дуже красиві ноги
  • Хозяюшка
  • Ох вже ці ніжки
  • Ого, штанці які
  • Красуня
  • Круте фото
  • Які ноги
  • Леся, ти така сексуальна

До речі, господиня Леся вже не перший раз влаштовує прибирання на камеру. Так, в минулому році під час карантину вона знайшла, чим зайнятися вдома. Ведуча Вона влаштувала інтенсивне генеральне прибирання, в кінці ролика шанувальників чекала сцена у ванній.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Леся Нікітюк
Читайте також
Нікітюк в боді організувала авторську екскурсію в Єгипті: від охочих немає відбою
Не можна ховати таку красу: спекотна Нікітюк у бікіні збентежила мережу розкішним тілом
Прогноз погоди