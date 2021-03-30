Вдома завжди зустрічає коханий: Нікітюк, сидячи на столі, заінтригувала заявою

Леся Нікітюк тільки повернулася додому з Єгипту, де в своє задоволення відпочивала з друзями. Ведуча закидала мережу фото в бікіні, демонструючи при кожній зручній нагоді свої стрункі форми. Леді Ле показала, що її чекало вдома.
На сторінці в Instagram вона поділилася оригінальним фото та розкрила свою таємницю.
Леся сіла на стіл в стильному аутфіті – трендовій укороченій кофті на замку і джинсах сірого кольору з блискавками з боків. Волосся вона зібрала в хвіст і випустила пару пасом на обличчя. Ведуча позує босоніж і розпливається в усмішці.
Леся Нікітюк показала свого домашнього помічника (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Як добре повертатися додому, де тебе завжди зустрічає твій коханий... пилосос", - несподівано закінчила інтригуючу фразу Леді Ле. Прихильники зробили компліменти зірці.
До речі, господиня Леся вже не перший раз влаштовує прибирання на камеру. Так, в минулому році під час карантину вона знайшла, чим зайнятися вдома. Ведуча Вона влаштувала інтенсивне генеральне прибирання, в кінці ролика шанувальників чекала сцена у ванній.