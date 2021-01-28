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Доповнюють один одного: Лілія Ребрик влаштувала гарячі танці з популярним телеведучим

Новость на русском → Четвер 28 січня 2021 10:29
Доповнюють один одного: Лілія Ребрик влаштувала гарячі танці з популярним телеведучим Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Українська ведуча Лілія Ребрик весь час на слуху, вона обожнює радувати шанувальників постами в соцмережах, тож ті завжди в курсі, як справи у Ліліних доченят, чи ситий її чоловік і чим займається сама Ребрик.

Так, нещодавно Лілія і зовсім змусила свого чоловіка Андрія Дикого приревнувати. Вона виставила у своєму Instagram фото з українським співаком і наставником у проекті "Голос країни" Олегом Вінником. Співак відвідав ранкове шоу ведучої - і та не втрималася від селфі з кумиром мільйонів.

Але цього разу Ребрик пішла далі, ніж селфи, вона влаштувала запальні танці просто перед камерою зі своїми колегою по ранковому шоу Анатолієм Анатолічем.

Доповнюють один одного: Лілія Ребрик влаштувала гарячі танці з популярним телеведучимЛілія вчить його нехитрим, але в той же час складним рухам, які в Анатоліча не надто виходять. Особливо враховуючи, що кухоль з кавою він взяв з собою "на паркет".

Лілія Ребрик (відео, фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Така постановка дуже розвеселила фоловерів Ліліного мікроблогу, вони просто обожнюють, коли ведуча виконує які-небудь па. На щастя, Ребрик робить це досить часто.

  • Ліля фантастична!
  • Така лялечка позитивна, обожнюю
  • Супер, Лілія, ви - запальничка
  • Найулюбленіші, найкращі, найвеселіші
  • Ви просто доповнюєте один одного

Нагадаємо, що Лілія Ребрик навчила мам, що відповідати дочкам-підліткам, якщо вони захочуть крутий телефон, тільки тому, що такий вже давно є у всіх подруг. Навіть малюки зрозуміють.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Лілія Ребрик ведущая Голос країни Олег Винник
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