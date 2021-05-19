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Дорофєєва показу трусики і обурила мережу, чоловік тут же відреагував: "неприпустимо виставляти"

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Середа 19 травня 2021 09:52
Дорофєєва показу трусики і обурила мережу, чоловік тут же відреагував: "неприпустимо виставляти" Надя Дорофєєва (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва - володарка струнких форм, які вона при нагоді демонструє шанувальникам у вельми відвертих вбраннях. І хоч співачка зізнається, що у повсякденному житті любить зручний і часто об'ємний одяг, все ж не обходиться без пікантних деталей гардеробу.

Так, артистка зробила фотосет для Instagram у неоновій сукні для церемонії YUNA 2021 і показала, що ж ховається під її вбранням.

Зухвала зірка задерла поділ кислотної сукні за 48 750 гривень від грузинського бренду Mach & Mach і показала чорні трусики з принтом у вигляді скорпіона.

"Фото для привернення уваги!"- попередила Дорофєєва і нагадала про свій сольний концерт у Києві.

Дорофєєва показу трусики і обурила мережу, чоловік тут же відреагував: &quot;неприпустимо виставляти&quot;

Дорофєєва показу трусики і обурила мережу, чоловік тут же відреагував: &quot;неприпустимо виставляти&quot;

Дорофєєва показу трусики і обурила мережу, чоловік тут же відреагував: &quot;неприпустимо виставляти&quot;

Надя в неоновій сукні зважилася на зухвалу витівку (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

Деякі обурені користувачі мережі звернулися до чоловіка Наді Володимира Дантеса і поцікавилися, чи схвалює він подібні фото дружини.

"Володя не схвалює зайвий моралізм", - написав він.

"Від слави взагалі совість втратили! Ти б вже труси зняла, було б взагалі круто!"- написав один з фоловерів. "Точно. Ща зробить", - парирував Дантес.

Пізніше артист залишив коментар під постом. "Друзі, це неймовірно. Неприпустимо виставляти скорпіона та трусах, коли я по знаку Зодіака рак", - написав він.

До слова, коментар до знімка Наді залишила російська гімнастка і дружина резидента Comedy Club Павла Волі Ляйса Утяшва: "Сміливо!" Надя відреагувала смайлом.

Дорофєєва показу трусики і обурила мережу, чоловік тут же відреагував: &quot;неприпустимо виставляти&quot;

Дорофєєва показу трусики і обурила мережу, чоловік тут же відреагував: &quot;неприпустимо виставляти&quot;

Скріншот коментарів (instagram.com.nadyadorofeeva)

Варто зазначити, що співак всіляко заступався за зіркову дружину і з гумором відповідав на критику. Шанувальники Наді зрозуміли, що епатажний знімок став лише своєрідним способом привернути увагу до майбутнього концерту.

Частина з них написала слова підтримки і компліменти для артистки, що розбавили негативні коментарі.

  • Більше не чим залучити?... Шкода
  • Неначе крім трусів зацікавити більше нічим?
  • Це занадто вульгарно
  • Привернула увагу, так привернула
  • Може так не треба робити
  • Ти і без цього фото секс
  • Вже не знає, як привернути цю увагу... Перебір
  • Відчайдушний вчинок для привернення уваги

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва показала стильний фотосет в ефектних образах.

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