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Дорофєєва запалила в мікробікіні, збентежила постільним відео і влаштувала набіг на секонд-хенд

Автор: Styler

Надя Дорофєєва цього літа не встигає відпочити, адже вона відправилася в свій перший сольний концертний тур і не має наміру зупинятися на досягнутому. Співачка виступає на лощадках по всій Україні і встигла взяти участь у фестивалі Atlas Weekend, а також запалити на концерті, приуроченому до Дня Незалежності України – вбрання артистки вразило своєю відвертістю і сексуальністю.

Артистка вирішила підігріти фантазію і увагу фанів ще більше і показала в Instagram новій ефектні відео.

Так, Надя показала точені форми в помаранчевому бікіні. Дівчина веселиться і насолоджується моментом, вона сміється і кружляє на камеру. Відео, швидше за все, було знято у дворі приватного заміського будинку, де живуть співачка і її чоловік Володимир Дантес.

Також артистка опублікувала новий влог, де показала, як проходять її гастрольні будні. У відео можна побачити не тільки фрагменти виступів, а й подивитися, чим займається Надя і її творча команда між концертами.

До слова, в ролику є і постільні кадри, де Надя показує на камеру непристойний жест, прикрившись лише ковдрою. Співачка і її музиканти вирушили якось гуляти по нічному місту о 4 ранку і не втрималися від відвідування популярного фаст-фуду.

До слова, Надя заглянула в секнод-хенд і вибрала декілька по-справжньому крутих образів для себе. "Враження прекрасні. У мене супер луки. Витратила 280 грн. Я купила собі сукню, кімоно, штани і сорочку", - похвалилася модним уловом зірка.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в трендових шортах і мікротопі показала літній лук для спекотних днів.

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Надя Дорофеєва