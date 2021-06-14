Гідна партія: спекотні фото дружин українських футболістів
Поки кращі українські футболісти демонструють свої вміння на полях Євро 2020, їх другі половинки відповідають за надійний сімейний тил.
Правда, домосідками цих красунь назвати складно. Багато з них дружин прославлених спортсменів вже самі стали популярними особистостями. Інші часто подорожують як підтримка з коханими чоловіками. Треті і зовсім захоплені своїм бізнесом.
Отже, давайте милуватися жінками, яких обрали собі в супутниці зірки українського футболу.
Дружина Андрія Ярмоленка - Інна
Інна обожнює вести свій блог (фото: instagram.com/yarmolkina10)
Дружина Романа Яремчука - Христина
Христина любить подорожувати з чоловіком (фото: instagram.com/ya_christinchik)
Дружина Романа Безуса - Анна
Анна Безус дуже пишається чоловіком (фото: instagram.com/anyabez)
Дівчина Віктора Циганкова - Романа
Дівчина особистий блог не веде. зате її фото вистачає на сторінці спортсмена (фото: instagram.com/viktortsygankov)
Дружина Руслана Малиновського - Роаксана
Дівчина славиться гарячим контентом (фото: instagram.com/roksana_mali7)
Дружина Олександра Зінченка - Влада
Влада і сама зробила яскраву кар'єру (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Дружина Сергія Сидорчука - Анна
Анна встигає і чоловіка підтримувати, і відпочивати (фото: instagram.com/njyta.si)
Дружина Тараса Степаненка - Маргарита
Мама трьох дітей у відмінній формі (фото: instagram.com/m_stepanenko)
Дружина Олександра Караваєва - Інна
Інна займається власним бізнесом (фото: instagram.com/inna__karavaieva)
Дівчина Віталія Миколенка - Вікторія
Вікторія з'являється тільки на сторінці коханого (фото: instagram.com/mikola_16)
Дружина Миколи Матвієнка - Анна
Анна не пускає в особистий блог сторонніх (фото: instagram.com/koliamatvienko)
Дружина Андрія Пятова - Юлія
Юлія пишається статусом дружини футболіста (фото: instagram.com/piatova)
Раніше ми писали про стильний образ вагітної Влади Седан, який вона показала в Нідерландах.