ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Гідна партія: спекотні фото дружин українських футболістів

Новость на русском →
Києва, Понеділок 14 червня 2021 16:27
Гідна партія: спекотні фото дружин українських футболістів Дружини українських футболістів (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

Поки кращі українські футболісти демонструють свої вміння на полях Євро 2020, їх другі половинки відповідають за надійний сімейний тил.

Правда, домосідками цих красунь назвати складно. Багато з них дружин прославлених спортсменів вже самі стали популярними особистостями. Інші часто подорожують як підтримка з коханими чоловіками. Треті і зовсім захоплені своїм бізнесом.

Отже, давайте милуватися жінками, яких обрали собі в супутниці зірки українського футболу.

Дружина Андрія Ярмоленка - Інна

Гідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівГідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівІнна обожнює вести свій блог (фото: instagram.com/yarmolkina10)

Дружина Романа Яремчука - Христина

Гідна партія: спекотні фото дружин українських футболістів

Гідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівХристина любить подорожувати з чоловіком (фото: instagram.com/ya_christinchik)

Дружина Романа Безуса - Анна

Гідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівГідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівАнна Безус дуже пишається чоловіком (фото: instagram.com/anyabez)

Дівчина Віктора Циганкова - Романа

Гідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівГідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівДівчина особистий блог не веде. зате її фото вистачає на сторінці спортсмена (фото: instagram.com/viktortsygankov)

Дружина Руслана Малиновського - Роаксана

Гідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівГідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівДівчина славиться гарячим контентом (фото: instagram.com/roksana_mali7)

Дружина Олександра Зінченка - Влада

Гідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівГідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівВлада і сама зробила яскраву кар'єру (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Дружина Сергія Сидорчука - Анна

Гідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівГідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівАнна встигає і чоловіка підтримувати, і відпочивати (фото: instagram.com/njyta.si)

Дружина Тараса Степаненка - Маргарита

Гідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівГідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівМама трьох дітей у відмінній формі (фото: instagram.com/m_stepanenko)

Дружина Олександра Караваєва - Інна

Гідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівГідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівІнна займається власним бізнесом (фото: instagram.com/inna__karavaieva)

Дівчина Віталія Миколенка - Вікторія

Гідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівГідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівВікторія з'являється тільки на сторінці коханого (фото: instagram.com/mikola_16)

Дружина Миколи Матвієнка - Анна

Гідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівГідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівАнна не пускає в особистий блог сторонніх (фото: instagram.com/koliamatvienko)

Дружина Андрія Пятова - Юлія

Гідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівГідна партія: спекотні фото дружин українських футболістівЮлія пишається статусом дружини футболіста (фото: instagram.com/piatova)

Раніше ми писали про стильний образ вагітної Влади Седан, який вона показала в Нідерландах.

Читайте LITE в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу семья муж футболист евро 2020 Футбол
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Андрій Данилко розповів, як насправді себе почуває: все пов'язано з віком
Андрій Данилко розповів, як насправді себе почуває: все пов'язано з віком