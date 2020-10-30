Дреди, чорні нігті, яскравий макіяж: Юлія Саніна шокувала фанатів своїм фото 9-річної давності

Юлія Саніна – одна з улюблених учасниць проекту "Танці з зірками 2020". Фанати завжди підтримують свою фаворитку, а вона відповідає їм взаємністю – готується до кожного випуску, як до останнього, і буквально "рве" танцпол.

Іноді лідеру Hardkiss доводиться і зовсім невесело: нещодавно Юлія вийшла на сцену "під" знеболюючими препаратами, з-за того, що під час тренувань вона сильно травмував стегно. Але Саніна найменше хотіла підвести свого партнера по танцполу Діму Жука, так що, зціпивши зуби і забувши про біль, Юлія вийшла і, як зазвичай, задала жару.

"Генеральний прогін. І за кілька годин до ефіру я отримую травму ребра. В той момент я ревіла і від болю, і від образи за все, що з нами сталося. Але точно знала, що тепер я просто зобов'язана вийти на паркет і довести, що я все зможу", - написала Саніна тоді у своєму мікроблозі.

А ще Юлія обожнює ділитися своїми особистими радощами життя, наприклад, показати знімок з улюбленою родиною або свій власний, але в незвичній фанатам обстановці. Цього разу співачка показала фоловерам, як вона виглядала, ні багато, ні мало, 9 років тому.

Юлія Саніна поділилася давнім знімком (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Зі стильною зачіскою-дредами і я з яскравими стрілками на очах, співачка і тоді, і зараз виглядає просто чудово.

Нагадаємо, що нещодавно Юлія в своєму Instagram показала зворушливе сімейне фото з чоловіком і сином. На чорно-білому знімку вся родина дивиться в кадр, чоловік Саніної, продюсер The Hardkiss Валерій Бебко, посміхається, а от синочка Данини серйозне обличчя.