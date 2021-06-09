Ду ю спік інгліш? У організаторів Євробачення 2022 - проблеми через мовний бар'єр

Головний виклик для Італії - остаточно стерти з пам'яті шанувальників конкурсу випуск 1991 року, який вели перші переможці Євробачення в Італії, Джильола Чинкветті і Тото Кутуньо. Вони говорили переважно італійською, і багато їх жартів не сподобалися європейській публіці.

Тому країні належить вибрати ведучих, які зможуть якісно проводити шоу, коментувати те, що відбувається, проводити інтерв'ю з артистами і процедуру голосування повністю англійською мовою, а також частково - французькою. І в цьому головна заковика. Справа в тому, що англійська не настільки широко поширена в Італії.

Переможці Євробачення 2021 (фото: twitter.com/Eurovision)

В якості головного претендента називають Алессандро Каттелана. 41-річний італійський теле- і радіоведучий прославився на початку 2000-х як віджей на MTV Italia, представляючи такі програми, як Most Wanted і Total Request Live. Також серед його проектів - X Factor, вечірнє ток-шоу E poi c'è Cattelan, в ході він якого брав інтерв'ю у італійських і міжнародних діячів шоу-бізнесу, включаючи Еда Ширана, Роббі Вільямса, Джеймса Бланта та інших. Зрозуміло, на англійською.

Алессандро Каттелан (фото: Getty Images)

Ще одна особистість, яку, швидше за все, буде розглядати RAI - Рафаелла Карра. 77-річна італійська співачка, танцівниця, телеведуча і актриса - популярна фігура не тільки в Італії, але і в інших частинах Європи і Латинської Америки. До того ж вона - справжній фанат конкурсу. У 2011 році саме Рафаелла коментувала цю подію на Rai2 і присудила італійські бали. Це був знаковий момент, який багато фанатів пам'ятають впродовж років.

Рафаелла Карра (фото: Getty Images)

Також претенденткою на роль ведучої "Євробачення" вважається актриса і телеведуча Міллі Карлуччі. Вона багато років була беззмінною ведучою Ballando con le stelle, італійської версії "Танців з зірками". Крім італійської, вона говорить англійською, французькою, іспанською та німецькою мовами.

Милли Карлуччи (фото: Getty Images)