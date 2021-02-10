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Думала – таких не існує: вагітна наречена "Холостяка 10" проговорилася про деталі таємного роману

Автор: Lite

"Холостяк-10" Макс Михайлюк і його кохана, модель Дар'я Хлистун очікують первістка. Ця новина щиро порадувала шанувальників екс-героя найромантичнішого шоу країни. Закохані довго приховували свої стосунки, адже їх роман несподівано для них самих і переріс у щось серйозне. Даша вирішила привідкрити завісу таємниці і поділитися подробицями своїх стосунків з красенем-пілотом.

В Instagram дівчина написала докладний пост про те, як зародився її роман з Максимом.

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За словами Даші, у них не трапилося кохання з першого погляду. Пара познайомилася в Інтернеті, а допоміг їм у цьому відомий фотоблог.

Спочатку Хлистун зовсім не планувала починати будувати стосунки, адже тільки закінчився її роман, який тривав близько двох років. Але доля розпорядилася інакше.

"Мені найменше хотілося знову якихось всіх цих качель. Макс був у активному пошуку і начебто б теж не розраховував почати серйозні стосунки. Але, 20 травня, а це день, коли він мені написав, там наші плани про "холостяцького" життя були порушені", - зізналася Даша.

Макс Михайлюк і Дарина Хлистун чекають дитину (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

Побачивши фото "порушника" спокою, яким виявився Макс, дівчина не змогла не відповісти. Їй відразу ж сподобалася хлопець. Вони трохи поспілкувалися в соцмережі, а через тиждень Даша приїхала з рідного Дніпра у столиці на особисту зустріч з Михайлюком.

Макс, як галантний кавалер, зустрів дівчину і відвіз її речі в готель, де вона зупинилася і повіз на романтичну вечерю.

"Сиділи, розмовляли досить довго. І мені було так легко з ним спілкуватися, що іноді я навіть дивувалася всередині себе. На наступний день ще одна зустріч, потім ще одна. І так з кожною ми вже потроху починали підпускати і пізнавати один одного ближче. Тут я їду в Дніпро, і Макс через кілька днів приїжджає туди. Ось я і закохалася", - зізналася Даша.

Візит Даші в Київ став для неї доленосним (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

Даша буквально втратила голову від красеня-пілота настільки, що вже через кілька днів зізналася йому в своїх почуттях і почула те ж саме у відповідь.

"Я про такого, як Макс мріяла і думала, що таких не існує. Але, як виявилося, доля приберегла його для мене, за що я дуже вдячна", - зізналася щаслива Дша.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що ще один екс-холостяк Микита Добринін теж вперше стане батьком.

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