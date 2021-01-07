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На душі спокійно і затишно: Лілія Ребрик з чоловіком і доньками зігріла абсолютним щастям

Новость на русском → Четвер 07 січня 2021 19:27
На душі спокійно і затишно: Лілія Ребрик з чоловіком і доньками зігріла абсолютним щастям Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвія Агаркова

Лілія Ребрик проводить всі новорічні свята з рідними і близькими. Так, ведуча опублікувала фото своєї великої сім'ї, включаючи чоловіка, дочок і своїх батьків, біля величезної ялинки. Виявилося, що теледіва вирушила в рідні Чернівці. Лілія привітала шанувальників з Різдвом, а в якості фотоолистівки показала сщасливий кадр «"дикої сімейки".

Ведуча з чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною позують на вулиці. Старша дівчинка тримає у руках свою лулюбленицю – собачку Діксі в кумедному комбінезоні. Усміхнена і щаслива сім'я не приховує свої емоції перед камерою.

"Будьте з тими, кого по-справжньому любите, з ким на душі спокійно та затишно, з ким відчуваєте тепло та любов. Насолоджуйтесь, радійте, кохайте, мрійте, усміхайтесь... Щасливого Нового року! З Різдвом Христовим!" - привітала прихильників ведуча.

На душі спокійно і затишно: Лілія Ребрик з чоловіком і доньками зігріла абсолютним щастям

Лілія з чоловіком і дітьми показала яскраву фотолистівку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Тепле душеное фото відразу ж знайшло відгук у підписників Лілії.

  • Дуже гарна і позитивна сім'я
  • Дуже гарне фото
  • Ви прекрасні
  • Неймовірні
  • Чудова пара

Також Лілія зачарувала атмосферним портретом молодшої донечки Поліни. "Щасливого Різдва! Здійснення найсокровенніших бажань, найсміливіших мрій... Тепла в душі, затишку та любові! І міцного здоров'я. Христос народився!" - написала вона привітання.

На душі спокійно і затишно: Лілія Ребрик з чоловіком і доньками зігріла абсолютним щастям

Лілія Ребрик зворушила фото молодшої донечки (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик показала, чим займається в розвантажувальні дні.

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