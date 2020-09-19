Два промінці: Джамала зворушила сімейним домашнім фотосетом і раптовим зізнанням про дітей

Джамала – щаслива дружина і мама двох малюків – Емір-Рахмана і Селім-Гірая. Буквально з перших тижнів появи на світ другого хлопчика артистка повернулася до роботи. Але, при цьому, вона неймовірно дбає і опікується малюками, поєднуючи материнство і творчість. Так, артистка зважилася на зізнання про своїх дітей, а також влаштувала зворушливий сімейний фотосет вдома, а його результатами поділилася в Instagram.

Вона опублікував фото з чоловіком Бекіром Сулеймановим і дітьми. Щаслива сім'я в розслабленій звичній обстановці насолоджується безтурботним проведенням часу.

"Бути мамою — найважча робота в світі! Ти як вічний двигун — не выключаешься ніколи", – вважає співачка.

Джамала влаштувала теплий домашній фотосет з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Артистка ні на хвилину не перестає думати про своїх дітей. Навіть вирішуючи робочі питання, Джамала не припиняє згадувати, що ж треба її хлопчикам і які домашні справи і задачі потрібно зробити.

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"Повертаєшся додому після концерту, лягаєш спати і раптом згадуєш, що на завтра немає фаршу на суп з фрикадельками. Під час інтерв'ю раптом ловиш задумливий погляд журналіста, який не може пригадати наступного питання. І ти, користуючись паузою, теж ідеш в свої думки... І згадуєш, що не замовила в інтернет-магазині памперсів на 2 різних розміру. На вулиці під час фотосесії для глянсового журналу раптом помічаєш, що Емірка зовсім не готовий до осені. Де ж купити черевики, светри і куртки. А Селім? Є чоловічки для грудних з начосом?" - ділиться тривогами турботлива артистка.

Джамала поділилася зворушливими фото з синами (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники прийшли в захват не тільки від теплого сімейного фотосету, але і від того, якою ж турботливою мамою є співачки, незважаючи на свою тотальну зайнятість і популярність.

Ви дуже гарна мама, люблю вас і бажаю вам діточок як на небі зірочок

Боже, які ви милі, просто неймовірно, щастя вам, величезного і безмежного! Як швидко вони зросли

Дуже гарні і позитивні!

Які ви прекрасні! Джа, Ви - сонечко і у вас такі два маленьких промінчика. Несете світло

Дуже красиво

Вам личить материнство

Нагадаємо, що Джамала розповіла про свій спосіб схуднути після пологів.

До речі, раніше Джамала захопила образом в корсетній сукні і перетворилася на казкову принцесу.