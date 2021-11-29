Подвійне щастя: Сара Джессіка Паркер, Джулія Робертс та інші зірки, які виховують близнюків

Енріке Іглесіас і Анна Курнікова

Знаменита тенісистка і відомий співак завжди оточували особисте життя завісою таємниці. А тому вагітності Анни проходили під грифом "цілком таємно". Проте, народження близнюків в 2017-му так ощасливило пару, що вони не могли приховувати фото Ніколаса і Люсі. Енріке зізнавався, що діти перевернули його життя з ніг на голову в хорошому сенсі і зробили його життя радісним і світлим. Дивлячись на відео щасливого батька, сумніватися в цьому не доводиться.

Джулія Робертс

Незважаючи на те що Джулія Робертс схильна до народження близнюків - двійнята в її роду зустрічаються в декількох поколіннях, сама вона вдавалася до методу ЕКО. Відразу після весілля з оператором Денні Модером в 2002 році актриса робила спроби завагітніти, які не увінчалися успіхом. Днями Хезел Патріша і Фіннеас Уолтер відзначили 17-річчя, і як і всі мами, Джулія була зворушена цим фатом. На думку зірки, діти і сім'я - це величезне щастя, а можливість для них готувати і піклуватися - це розкіш і привілей.

Дженніфер Лопес

Поп-діва ніколи не приховувала, що близнюки Макс і Емма, які з'явилися в шлюбі з Марком Ентоні - справжній подарунок долі. Зіркова мама обожнює ділитися милим контентом близнюків, які цього року відзначили 13-річчя. Діти пішли по стопах знаменитих батьків і всерйоз захоплюються музикою. У минулому році Емма навіть виступила з Дженніфер на великій сцені в рамках "Супербоула".

Анджеліна Джолі і Бред Пітт

Сьогодні актори скандалять через своїх дітей, але колись народження їх було величезним щастям для пари. Малюки з'явилися в результаті ЕКО, так що факт появи на світ близнюків не був сюрпризом. Любляче подружжя влаштувало парні пологи і не могло натішитися поповненню в своїй немаленькій родині. Перші свої гроші двійнята Нокс і Вів'єн заробили відразу ж після народження - актори продали право публікувати їх фото за $14 мільйонів, які пішли на відновлення сімей, постраждалих від урагану "Катріна". Сьогодні 13-річчя близнюки із задоволенням слідують за зірковою мамою на прем'єрах і напевно не проти піти по стопах батьків.

Анджеліна Джолі з дітьми (фото: Getty Images)

Сара Джессіка Паркер

Дочок-близнюків Маріон Лоретту Елуелл і Табіту Ходж, яким цього року виповнилося 12, для Сари Джесіки Паркер і її чоловіка виносила сурогатна мати. Але це ніяк не вплинуло на її стосунки з дітьми. За словами Сари, виховувати їх - особливе задоволення. Різні за характерами, вони дивують зоряну маму своїми витівками і щодня надихають. "Вони фізично, інтелектуально, духовно і за багатьма іншими параметрами абсолютно різні", - захоплюється актриса. У своєму блозі вона нечасто показує дітей, але все ж щасливі кадри проскакують.