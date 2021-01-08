Дядя Жора "рвонув на заробітки" в екзотичну країну: кокос добре йде!

Відомий український комік дядя Жора вирішив не мерзнути в Києві на новорічні свята, а подався ближче до сонця їм моря, а саме в Домініканську республіку. Там український шоумен на всю відривається на пляжі і продовжує жартувати.
Так, на своїй сторінці в Instagram він показав шанувальникам кумедне фото, на якому він постав в яскраво-помаранчевих шортах на пляжі в Пунта-Кані. В руках у дядька Жори тачка, наповнена кокосовими горіхами, яких так багато на узбережжі.
"Рвонув на заробітки в Домінікану. Кокос зараз добре йде. З святом", - жартівливо написав українець, не забувши привітати фанатів зі святом Різдва Христового.
В коментарях українці відреагували на фото коміка в тій же манері, що і його пост.
Пізніше дядя Жора написав пост, в якому розповів, що вони з сім'єю в цьому році вибрали Домінікану.
"І в догоночку. Дуже хочеться від усієї нашої сімейки привітати всіх з Різдвом Христовим! Будьте всі здорові, усім Вам благ і багато подорожей. Ми, за традицією, в січні відлітаємо в теплі країни...) тому Різдво зустрічаємо десь у теплому місці, в цьому році вибрали Домінікану", - написав дядя Жора.
Як ми раніше писали, в яких країнах проводять свої зимові канікули українські зірки.