Дядя Жора "рвонув на заробітки" в екзотичну країну: кокос добре йде!

Відомий український комік дядя Жора вирішив не мерзнути в Києві на новорічні свята, а подався ближче до сонця їм моря, а саме в Домініканську республіку. Там український шоумен на всю відривається на пляжі і продовжує жартувати.

Так, на своїй сторінці в Instagram він показав шанувальникам кумедне фото, на якому він постав в яскраво-помаранчевих шортах на пляжі в Пунта-Кані. В руках у дядька Жори тачка, наповнена кокосовими горіхами, яких так багато на узбережжі.

"Рвонув на заробітки в Домінікану. Кокос зараз добре йде. З святом", - жартівливо написав українець, не забувши привітати фанатів зі святом Різдва Христового.

Дядя Жора відправився в Домінікану (фото: instagram.com/dyadya_jora)

В коментарях українці відреагували на фото коміка в тій же манері, що і його пост.

Це добре, що кокос зараз дуже йде.

Справжній чоловік-добувач, завжди знає, як і де заробити гроші.

Там ще й краби мігрують по пляжу.

Як же я вам заздрю!

У дівчаток на локаціях фотосесії, а тато - годувальник.

Кравчучку залишити на 1 хвилину не можна, як дядя Жора вже по пляжу фрукти продає. Бізнес повинен бути чесним, моя точка означає дохід 50/50.

Хорошого відпочинку і заробітку.

Пізніше дядя Жора написав пост, в якому розповів, що вони з сім'єю в цьому році вибрали Домінікану.

"І в догоночку. Дуже хочеться від усієї нашої сімейки привітати всіх з Різдвом Христовим! Будьте всі здорові, усім Вам благ і багато подорожей. Ми, за традицією, в січні відлітаємо в теплі країни...) тому Різдво зустрічаємо десь у теплому місці, в цьому році вибрали Домінікану", - написав дядя Жора.

Як ми раніше писали, в яких країнах проводять свої зимові канікули українські зірки.