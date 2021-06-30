Джамала з екстремальним декольте напророкувала перемогу українським футболістам: відеопідтвердження

29 червня збірна України з футболу зробила історичний крок - наші футболісти увійшли до 1/4 фіналу Євро-2020! Матч Україна-Швеція закінчився з рахунком 2:1 на користь українців завдяки нападнику Артему Довбику, який встановив новий рекорд на полі ! Така важлива подія не могла залишити байдужими українців, а серед уболівальників виявилося чимало зірок!

"Ви знаєте, може, я і не великий знавець футболу, але у мене відчуття, що поле – як сцена. Коли ви виходите на нього, то ви просто отримуєте задоволення, тому що це ваша улюблена справа. Тому я знаю, що ви завтра переможете. Чому? Тому що ви неймовірні!" - каже в камеру співачка.

У тексті поста артистка уточнила, що записала звернення за годину до концерту і за день до історичного матчу.



"Водій поруч: Та куди нашим зі шведами тягатися?!

Я: Звісно, я не спец, але точно знаю, наша віра вирішує.

Водій: від ви так впевнено сказали: "ви переможете!". А якщо ні?

Я: Головне-віра і надія.

Ну, і, звичайно, робити все можливе від себе!" - передала вона свій діалог з шофером напередодні гри українців.

Також Джамала похвалилася виграною суперечкою з чоловіком. Виявилося, що Бекір Сулейманов "продув" зірці окуляри Christian Dior.