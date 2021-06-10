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Джамала вразила сміливим фотосетом топлес: стає жарко

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Четвер 10 червня 2021 09:47
Джамала вразила сміливим фотосетом топлес: стає жарко Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Джамала не один місяць боролася із зайвими кіло,що з'явилися після народження другого малюка Селім Гірая. Співачка вирішила звернутися до фахівця і не захотіла худнути на шкоду здоров'ю, а вважала за краще це робити грамотно. Вона прийшла в свою ідеальну форму і тепер сміливо хизується в облягаючих сукнях, вражаючи оточуючих. Але артистка вирішила піти далі і знялася в сміливому фотосеті топлес.

Зірка опублікувала пікантні естетичні кадри в Instagram.

На Джамалі - білі трендові джинси кльош з високою посадкою, масивні кросівки і класичний піджак пудрового відтінку, який вона одягла задом наперед. Таким чином співачка вміло прикрила оголений бюст, спокусливо оголивши спину.

Вона позує, сидячи на стільці. Такий ракурс допоміг підкреслити оглуглі, обтягнуті джинсовими сідниці і обриси стрункої талії.

Волосся Джамала зібрала ззаду рукою, відкривши таким чином обличчя.На кількох кадрах розпущені підкручені локони струмують по спині артистки. Природний макіяж лише підкреслив природні дані співачки.

"Стає жарко", - підписала Джамала.

Шанувальників підкорили сміливі і спокусливі естетичні кадри їх улюблениці.

  • Яка ж Ви прекрасна
  • Красуня
  • Супер
  • Загадкові фото від Джамали
  • Кайф
  • Розкішна
  • Краса, вона скрізь і всюди! Обожнюю все, що творить ця талановита, молода артистка
  • Клас. Я вже думала,коли ми побачимо ці фото

Нагадаємо, що раніше Джамала розповіла, за яких обставин візьме участь у Танцях з зірками.

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