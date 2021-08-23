Джамала приголомшила фото з голлівудською зіркою в серці Києва: "крута зустріч!"

На кадрах Джамала позує в стильному трендовому білому костюмі в смужку, Робін також вибрала елегантний діловий стиль – приталений подовжений чорний блейзер, штани по фігурі і класичну білосніжну блузку.

"Це справжнє свято краси, яке не тільки підіймає важливі питання, а й збирає таких талановитих жінок. Who runs the world? Впізнали Робін Райт?"- поцікавилася співачка.

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Джамала прийшла в захват від зустрічі з Робін Райт (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Примітно, що Робін Райт зіграла роль сильної і вольової дружини президента США Френка Андервуда у виконанні скандального Кевіна Спейсі, Клеєр в серіалі "Картковий будиночок".

"Обожнюю її!" - написав під постом співачки ведучий Даніель Салем. Шанувальники Джамали прийшли в захват від зустрічі зірок.