Джамала зворушила трагічною історією своєї родини і показала архівні фото

Наступний ефір "Танців з зірками" , який відбудеться в неділю, 19 вересня, буде присвячений темі "Рік, який змінив моє життя". Джамала відзначила відразу два таких роки, а також розповіла трагічну історію з життя своєї сім'ї і показала архівні кадри.

Як зазначила зірка, саме цим історіям і буде присвячений її номер в майбутньому ефірі шоу. Також артистка виклала серію знімків зі свого життя - часів участі в "Євробаченні", вагітності і вже з синами, весілля, а також показала свою прабабусю.

За словами Джамали, в її житті було два поворотних роки - 1944 і 2016.

"Завтра наш номер на "Танцях з зірками" буде присвячений "року, який змінив життя". Насправді, тут можна було б перерахувати багато важливих подій - перемога на Новій хвилі, зустріч чоловіка, народження першої і другої дитини. Але є два роки, які для мене вирішили історію: 2016 - поворотна в моєму творчому житті перемога на Євробаченні, "1944" - не тільки переможна пісня, але історія моєї сім'ї, яка змінила хід цілого роду Джамаладінових. Звичайно, за ці 5 років я розповіла дуже багато про всі ці події. Але є дещо, про що я не говорила ніколи", - поділилася співачка.

Далі вона повідала несамовиту історію про важке життя кримських татар, яка торкнулася і її сім'ї.

"У моєї к'артк'артани (прабабусі) було п'ятеро дітей. Наймолодша дочка Сусана, яка не витримала двотижневого шляху в товарному вагоні по дорозі в Середню Азію під час депортації. І четверо синів, яких прабабуся виростила, поставила на ноги. І всім їм - Айяру, Сейяру, Айдеру, Ісмету - вдалося повернутися на батьківщину в Крим. Серед них мій рідний дідусь Айяр. Наскільки ж сильна любов і відданість рідним краям, не втомлююся цьому дивуватися кожен раз!" - розповіла Джамала.



Джамала зворушила архівними кадрами зі свого життя (фото: instagram.com/jamalajaaa)