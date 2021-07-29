RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Джамала з сестрою заспівали пісню турецькою мовою: мережа в захваті

Автор: Марина Настевич

Джамала зараз разом з сім'єю відпочиває в Туреччині, де проживає її рідна старша сестра Евеліна. Співачка насолоджується спільним часом з нею і навіть записала імпровізований дует - дівчата виконали пісню турецькою мовою.

Вражаючим відео артистка поділилася у своєму Instagram.

На відео Джамала і Евеліна сидять під деревом в милих літніх нарядах і виконують турецьку народну пісню про кохання Taridam Deledim.

У підписі виконавиця трохи розповіла про свою сестру і додала, що так вони з нею розважаються.

"Турецька народна пісня Taridam Deledim. Про кохання Це моя любов - сестра Евеліна! Вона закінчила аспірантуру НМАУ ім. П. І. Чайковського за класом домри та зараз вже має власну дитячу академію у Стамбулі. Як ми розважаємось? У будь-якій незрозумілій ситуації - співаємо. Навіть, коли на вулиці +41°", - поділилася Джа.

Шанувальники прийшли в захват від такого яскравого дуету і викупали артистку в компліментах і теплих словах.

  • Який у Евеліни чудовий голос
  • Джамала і турецька пісня - це краще поєднання
  • Шалено красиво. Ви з Евеліною чудові. Мурашки!!
  • Все ідеально: і пісня, і виконання, і краєвид!!!
  • Як же красиво!
  • Дівчата... ви прекрасні
  • Не знаючи слів - для мене дуже емоційно, взрив просто!
  • Джамала, як вам пасує цей спів.... Просто незрівнянооо... Ви молодець
  • Як гарно і чуттєво, мало не розплакалась, дякую
  • До мурашок! Дуже красиво! БРАВО!
  • Шикарно!

Нагадаємо, раніше ефектна Джамала приміряла яскраві вбрання на відпочинку в Туреччині.

Читайте LITE в Google News
певецДжамала