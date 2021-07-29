Джамала з сестрою заспівали пісню турецькою мовою: мережа в захваті

На відео Джамала і Евеліна сидять під деревом в милих літніх нарядах і виконують турецьку народну пісню про кохання Taridam Deledim.

У підписі виконавиця трохи розповіла про свою сестру і додала, що так вони з нею розважаються.

"Турецька народна пісня Taridam Deledim. Про кохання Це моя любов - сестра Евеліна! Вона закінчила аспірантуру НМАУ ім. П. І. Чайковського за класом домри та зараз вже має власну дитячу академію у Стамбулі. Як ми розважаємось? У будь-якій незрозумілій ситуації - співаємо. Навіть, коли на вулиці +41°", - поділилася Джа.

Шанувальники прийшли в захват від такого яскравого дуету і викупали артистку в компліментах і теплих словах.