Дженніфер Еністон закрутила роман з екс-бойфрендом: і це не Бред Пітт

Особисте життя Дженніфер Еністон знову стала предметом обговорення в мережі. Причина тому - з'явився на горизонті екс-бойфренд, який став проявляти активність в Instagram зірки "Ранкового шоу".

Мова йде не про колишніх чоловіків актриси: Бреді Піт, якого підозрювали у відновленні зв'язку із зіркою, і не про Джастине Теру, з яким вона развезлась в 2018-м. Під підозри в цей раз папоал музикант Джон Майер, з яким у Еністон був роман в період з 2008-го по 2009-й рік. Пізніше, в 2019-му, вони були помічені на побаченні в Лос-Анджелесі.

Польватели мережі мріють "влаштувати" особисте життя зірки (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Тепер колишні кохані були застукані» користувачами мережі. Лайк Джона був помічений на фото Дженніфер в одному з багаточисленнх акаунтів, присвячених зірці, і не залишив сумнівів: між ними знову спалахнула іскра. В коментарях шанувальники почали обговорювати можливе возз'єднання пари. Самі знаменитості, зрозуміло, ніяких коментарів не давали.

Нагадаємо, не так давно 51-річна Дженніфер Еністон показала кілька свіжих фото, зроблених у реальному житті. На них вона виглядає неймовірно молодо, чим дуже порадувала своїх шанувальників.