ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як у Дженніфер Лопес: Катерина Кухар зробила інтимне зізнання

Новость на русском → П'ятниця 16 жовтня 2020 17:10
Як у Дженніфер Лопес: Катерина Кухар зробила інтимне зізнання Катерина Кухар (facebook.com/kukhar.kateryna)
Автор: Світлана Мащенко

Катерина Кухар розповіла, за що їй доводилося червоніти

Катерина Кухар зважилася на відверте зізнання та розсекретила своє студентське прізвисько. За словами балерини, їй не один раз довелося червоніти біля станка за випираючу п'яту точку.

Під час зйомок шоу "Хто зверху?" на Новому каналі Кухар розповіла, що її прозвали Дженіфер Лопес за зовнішню схожість відомої частини тіла.

"Всі балерини повинні бути плоскими. Під час занять ми мали ставати рівно в профіль у центрального верстата. Тоді я дуже комплексувала, тому що видно мою п'яту точку", - зізналася артистка.

Через те, що її форми були дуже помітними, майбутня прима-балерина покривалася рум'янцем, а серце посилено билося.

Як у Дженніфер Лопес: Катерина Кухар зробила інтимне зізнання

Леся Нікітюк, Катерина Кухар, Тіна Кароль і Тетяна Решетняк на шоу "Хто зверху?" (фото: пресслужба Нового каналу)

За лаштунками шоу чоловік балерини Олександр Стоянов зізнався: нещодавно дружина повернулася до таких форм.

"Під час карантину в її сідниці зайшло три кілограми. Але Катя завжди піклується про свою фігуру, тому швидко скинула зайве", - заспокоїв шанувальників чоловік Кухар.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар вразила неймовірним талантом на "Танцях з зірками".

Також повідомлялося, що у скандалі між Ольгою Фреймут і Катериною Кухар була поставлена крапка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Катерина Кухар
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
МОН оновило правила дистанційного навчання: що змінилося
РБК-Українаінформаційне агентство МОН оновило правила дистанційного навчання: що змінилося