Джіджі Хадід показала крупним планом 2-місячну доньку: просто ангел

Модель стала більш відвертою

Джіджі Хадід останнім часом стала часто ділитися фото новонародженої дочки. Не так давно вона виставила кадр з прогулянки, де демонструє свою "форму" для подібних випадків. Модель, яка знову повернулася до роботи і зйомок, приміряла комфортні речі, включаючи вязаний кардиган, а також спортивний блакитний костюм і чорну шапку з принтом. Доповнили образ коричневі ботильйони на низькому ходу, які вона взула разом з високими шкарпетками.

Джіджі з донечкою (фото: instagram.com/gigihadid)

Дівчинка одягнена в кумедний костюм: на фото добре видно капюшон з вушками. Джіджі зафіксувала дитину за допомогою спеціальної сумки у себе на грудях, трохи полегшивши собі завдання. Молода матуся та її 2-місячна дочка виглядають неймовірно мило. Фанати залишилися в захваті, і старша Хадід вирішила частіше балувати їх милим контентом.

Нове фото на її сторінці з донькою вийшло не менш чарівним. Джіджі зробила селфі, на якому вона з дочкою позує крупним планом. Правда, обличчя дівчинки вона так і не показала. Але і те, що відкрилося очам послідовувачів, просто неймовірно їх розчулило.

"Найкрасивіша", - написала Емілі Ратаковскі, яка і сама чекає первістка. "Скільки світла", "Яка мила маківка", "Моя дівчинка", "Так мило", "Ви неймовірні", "Краса", "Так солодко", "2 ангела", "Чудові дівчатка!", - пишуть фолловери Джіджі.

Нагадаємо, молодша сестра Джіджі Белла повністю змінила стиль.