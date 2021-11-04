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Джіджі Хадід вперше після розриву з Зейном Маліком звернулася до фанатів

Автор: RBC.UA

Супермодель Джіджі Хадід нещодавно розлучилася зі своїм коханим і батьком своєї дитини Зейном Маліком. Причиною цього нібито стала маса сварок, а фінальним акордом - побиття хлопцем мами Джіджі. Після інциденту дівчина не виступала із заявами, попросивши поважати її приватність в нелегкі часи. І ось вперше порушила інста-мовчання.

Модель запостила кілька фото, тим самим вперше виступивши зі зверненням і продемонструвавши, як вона змінилася.

Джіджі Хадід стала мамою в минулому році, після чого буквально пішла в тінь. Модель заявила, що мріє проводити час на фермі з сім'єю, виховувати дочку далеко від папараці і готувати коханому. До цього активна зірка майже перестала зніматися в кампейнах, а світські тусовки і зовсім перестала відвідувати. Здавалося, це її добровільний вибір. Але після розставання з'явилася інформація, що до такого способу життя її примушував Зейн Малік.

Джіджі Хадід повернулася в мережу (фото: instagram.com/gigihadid)

Саме це послужило, в тому числі, причиною конфлікту між ним і Іоландою Хадід. Жінка, в минулому і сама модель, наполягала на тому, що Малік повинен підтримувати кар'єру Джіджі, з'являтися з нею на світських тусовках і заходах. А він був налаштований на тихе життя на фермі, де обожнював писати пісні.

Джіджі з мамою (фото: instagram.com/gigihadid)

І ось тепер Джіджі Хадід знову повернулася в соцмережі. У пості вона опублікувала кілька фото, на яких виглядає, до речі, дуже щасливою і захопленою. Вона стала героїнею шоу Project Runway, присвяченого дизайну одягу, на перегляд якого і запрошує всіх фанатів. Що ж, мабуть, дівчина не має наміру сумувати, а хоче швидше повернутися до роботи.

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