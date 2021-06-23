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Джинси і блейзер: Кейт Міддлтон вийшла в світ в бездоганному casual-образі

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Великобританія, Середа 23 червня 2021 18:21
Джинси і блейзер: Кейт Міддлтон вийшла в світ в бездоганному casual-образі Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/DukeandDuchessofCambridge)
Автор: RBC.UA

Кейт Міддлтон продовжує виконувати свої обов'язки, наносячи офіційні візити. Цього разу 39-річна герцогиня відвідала Музей природознавства в Лондоні. Головною її метою було дізнатися про роботу нового проекту Urban Nature Project, який допомагає стати ближче до природи.

На офіційній сторінці королівської сім'ї з'явився відеозвіт з події.

Кейт була як завжди в піднесеному настрої, товариська і усміхнена. Вона поспілкувалася з директором музею - доктором Дугом Гурром, а також місцевими школярами. Таким чином, Міддлтон дізналася все про роботу проекту, який намагається залучити якомога більше дітей та молоді.

Кейт в музеї (відео: instagram.com/DukeandDuchessofCambridge)

Образ Кейт також був цілком в молодіжному стилі - бездоганний кежуал-лук відмінно виглядав на стрункій фігурі дружини принца Уільяма. Його склали білий топ, сині укорочені джинси, приталений блейзер з накладними кишенями від Chloe лососевого кольору, а також білі кеди від Veja.

З аксесуарів Кейт підібрала актуальні ланцюжки з підвісками, а також обручку і дрібні сережки. Волосся їй уклали в пишну укладку, розпустивши по плечах, а в макіяжі виділили очі. Вийшло, як завжди, стильно і гармонійно!

Раніше ми писали про найвдаліші виходи Кейт Міддлтон у світ у компанії свого коханого чоловіка.

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