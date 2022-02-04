Каньє Вест приїхав привітати Джулію Фокс з днем народження і підніс дорогий сюрприз

Судячи з відео в соціальних мережах Уест був дуже усміхнений, також на відео присутні Джулії, коли вона відкриває подарунки. Також повідомляється, що в групу дня народження Фокс входили: А'Зія "Зола" Кінг (A'Ziah “Zola” King), драматург Джеремі О. Харріс (Jeremy O. Harris), актриса Томмі Дорфман (Tommy Dorfman) та письменник Кет Марнеллі (Cat Marnell)..

Це перша зустріч Фокс і репера після їх гучної поїздки на Тижні моди в Парижі.

Каньє Вест приїхав не з порожніми руками, своїй подрузі він подарував сумку Birkin, вартість яких, у деяких випадках, сягає кількох сотень тисяч доларів. Причому, за чутками, сумки також отримали і подруги Фокс, принаймні, в руках вони тримають саме їх!

Нагадаємо, що Уест і Фокс допомогли один одному зцілитися від хворобливого розриву з телезіркою Кім Кардаш'ян та пілотом приватної авіації Петром Артем'євим, у якого є спільна з Джулією Фокс дитина.