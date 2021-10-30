DZIDZIO розкрив несподівану правду про стосунки з дружиною зараз: спілкуємося інакше

Михайло називає причиною розлучення те, що вони з дружиною були занадто різними. Він заявляє, що одкровення Ярослави на всю країну здивували і зачепили. Співак вважає, що подружжя спровокувало на скандальні подробиці.

"Я не думав, що до мене так пристануть. Просто Славу запросили і попросили наговорити всякі речі, підводили до цього. Вона ж ще не була в широкому медіапросторі. І тут вийшло - "тиран, егоїст, засранець", - пояснив одкровення дружини Хома.

Михайло і Ярослава розписалися в 2013 році (instagram.com. slavia_official)

Співак заявив, що намагався оберігати дружину від непривабливих реалій шоу-бізнесу, всіляко сприяв її заняттям творчістю, але про велику сцену мова не йшла.

"Якщо мама не дає дитині цукерки, що це означає? Що мама її не любить? Шоу-бізнес - це не проста штука. Я дуже багато вивчив, багато пройшов помилок. Я тільки оберігав, пісні завжди писав, давав їх реалізувати, продюсував, давав гроші. Говорив: "У тебе унікальна можливість, не така як у інших. Ти просто твори", - розповів Хома.

Він зазначив, що пояснив дружині, як влаштований шоу-бізнес і які закони в ньому панують – вкладені в артиста гроші він повинен відбити, утримувати команду, враховувати супутні витрати.

Slavia мріяла заявити про себе в українському-шоу бізнесі (instagram.com. slavia_official)

"У мене в голові не вкладалося, що у Слави є бажання займатися шоу-бізнесом. Вона бачила, який втомлений я приїжджав - просто біль у грудях. Їй треба було чесно сказати: "Я хочу бути на сцені!". Я не міг зрозуміти, чого вона хоче. Я не міг займатися нею, тому що я займався собою. Паралельно так не виходить", - вважає артист.

Dzidzio уточнив, що для нього важливий результат, він дуже вимогливий і орієнтований на перемогу.

"Творчість я завжди підтримував - виступити на арені, одягнути гарну сукню, виконати нову пісню. Не поділяв поїздок на вокальні конкурси, тому що запрошували розпитати, що DZIDZIO робив вдома", - пояснив артист.

Михайло і Ярослава були разом 20 років (instagram.com. slavia_official)

Зараз Ярослава розуміє позицію чоловіка і прислухається до нього, радиться з організаційних питань. "Вона вже дзвонить і погоджується зі мною, радиться", - розповів Михайло.

Про відновлення відносин у Михайла і Ярослави мова не йде, розлучення він вважає правильним обопільним рішенням.

"Ми не можемо ужитися, ми різні люди. Слава Богу, що ми зробили це, подивилися один одному в очі, не подивилися, що люди скажуть і зважилися. Коли 20 років разом, повага залишається. Ми дані були один одному, щоб пережити складний час", - розкрив деякі нюанси співак.

Dzidzio розповіла про розлучення з дружиною

Dzidzio уточнив, що пара неодноразово розходилося, один раз серйозно, але потім відновлювала відносини, хоча це не врятувало їх союз.

На даний момент його відносини з Ярославою покращился. "Я розібрався з собою, зі Славою поговорили. Зараз ми інакше спілкуємося, це все пройшло. Зараз ми друзі", - заявив Dzidzio.

"Я залишив їй гроші і квартиру. Ми з нею домовилися. Я не йшов за принципом поділу майна навпіл. Квартира дуже красива, і це було б по-свинськи, не по-чоловічому ділити її. Це біля Києва, новобудова. Ми ще не жили в ній. Там ще треба зробити ремонт. Я сказав: "Не хочеш – продай і вклади в себе: роби шоу, шукай людей, команду", - зазначив він.

Сам Михайло знімає житло. Він переконаний, що в майбутньому у нього буде свій будинок і сім'я, але зараз зосереджений на роботі.