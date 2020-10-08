Без єдиної зморшки: 47-річна Кейт Бекінсейл вразила красою на фото без обробки і фільтрів

Кейт Бекінсейл, яка славиться своїм надзвичайно молодим зовнішнім виглядом, порадувала новим селфі. 47-річна зірка, здається, взяла за правило демонструвати свою бездоганну зовнішність, шокуючи шанувальників. Вони не можуть повірити, що актрисі може бути більше 30, такою рівною і гладкою виглядає її шкіра. Фанати намагаються дізнатися її секрети краси, засипаючи питаннями в мережі. За словами Кейт, вона не вдавалася до пластики, а квітучий зовнішній вигляд – заслуга якісного догляду за шкірою і активного способу життя.

Кейт Бекінсейл дивує розкішним зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/katebeckinsale)

На новому фото знаменитість показала свою красу повною мірою. Зірка лежить, розкинувши бездоганно укладене волосся. Її обличчя, зняте крупним планом, виглядає свіжим і відпочившим. Гладка, сяюча шкіра, ніжний рум'янець, пухкі губи і пружний овал... Актриса виглядає просто ідеально. Жодного натяку на зрілий вік помітити неможливо.

Кейт Бекінсейл часто ділиться відвертими фото (фото: instagram.com/katebeckinsale)

Послідовувачі зірки написали більше 400 коментарів за кілька годин, вихваляючи рідкісну красу Кейт. Багато хто як завжди здивувався її віку. Інші просто відзначили, що більш красивої жінки не знайти на всьому білому світі. Були й ті, хто залишив під фото вірші з освідченнями в коханні.

Раніше Кейт Бекінсейл продемонструвала бездоганну фігуру у зйомці для відомого глянцевого журналу.