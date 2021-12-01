ru ua
Ср, 01 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ефект несподіванки: Леся Нікітюк раптово заявила, що вийшла заміж

Новость на русском →
Середа 01 грудня 2021 16:34
Ефект несподіванки: Леся Нікітюк раптово заявила, що вийшла заміж Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Нікітюк цілком могла б стати новою "Холостячкою" країни - адже саме про її кандидатуру говорив ведучий проекту Григорій Решетник. Але зірка приголомшила зізнанням на фіналі шоу "Танці з зірками 2021". Так, Леся стала запрошеною суддею останнього ефіру самого танцювального шоу країни цього року. Леді Ле відповіла ведучій бекстейджу Мілі Єремєєвій на питання про свій сімейний стан.

Відео опубліковано на YouTube-каналі проект.

Міла задала колезі питання, яке давно турбує її шанувальників. "Леся, коли ж заміж? Коли особисте життя?"- запитала Єремєєва. "Так я вже вийшла", - ошелешила заявою Леся.

Ефект несподіванки: Леся Нікітюк раптово заявила, що вийшла заміж

Леся Нікітюк приховує особисте життя (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"За кого?"- уточнила здивована ведуча. Але Леся вирішила не розвивати тему і тут же знайшлась з відповіддю:"Реклама".

До слова, ведуча зізналася що знімається в серіалі під назвою "Леся здеся". Перша серія вже відзнята, а сам сітком оснований на історіях з життя зірки.

Нікітюк дуже мало розповідає про особисте життя і приховує його. У січні цього року в інтерв'ю Дмитру Гордону Леся зізналася – її стосунки терплять крах через щільний і ненормований робочий графік, адже не кожен чоловік готовий миритися з ритмом життя ведучої.

Ідеалом чоловіка для Леді Ле є її батько - ведучою хотілося б, щоб обранець був на нього схожий. Вона зізнається - їй неодноразово розбивали серце, а в юності кавалери зустрічалися з майбутньою зіркою лише для того, щоб бути ближче до вподобаних подруг Лесі.

Ведуча готова до сім'ї та дітей. Крім того, Нікітюк не виключає, що може усиновити або удочерити малюка. Вона розглядає такий варіант і переконана - для цього серйозного вчинку треба мати величезне серце.

Читайте LITE в Google News
Леся Нікітюк Танці з зірками Танцы со звездами
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Вихідні та свята грудня 2021: скільки будемо відпочивати і чи доведеться відпрацьовувати
Вихідні та свята грудня 2021: скільки будемо відпочивати і чи доведеться відпрацьовувати