Ефект несподіванки: Леся Нікітюк раптово заявила, що вийшла заміж

Леся Нікітюк цілком могла б стати новою "Холостячкою" країни - адже саме про її кандидатуру говорив ведучий проекту Григорій Решетник. Але зірка приголомшила зізнанням на фіналі шоу "Танці з зірками 2021". Так, Леся стала запрошеною суддею останнього ефіру самого танцювального шоу країни цього року. Леді Ле відповіла ведучій бекстейджу Мілі Єремєєвій на питання про свій сімейний стан.

Міла задала колезі питання, яке давно турбує її шанувальників. "Леся, коли ж заміж? Коли особисте життя?"- запитала Єремєєва. "Так я вже вийшла", - ошелешила заявою Леся.

Леся Нікітюк приховує особисте життя (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"За кого?"- уточнила здивована ведуча. Але Леся вирішила не розвивати тему і тут же знайшлась з відповіддю:"Реклама".

До слова, ведуча зізналася що знімається в серіалі під назвою "Леся здеся". Перша серія вже відзнята, а сам сітком оснований на історіях з життя зірки.

Нікітюк дуже мало розповідає про особисте життя і приховує його. У січні цього року в інтерв'ю Дмитру Гордону Леся зізналася – її стосунки терплять крах через щільний і ненормований робочий графік, адже не кожен чоловік готовий миритися з ритмом життя ведучої.