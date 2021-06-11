Ми егоїсти: Андре Тан чесно зізнався в помилках, які руйнують шлюб

Нещодавно розлучений Андре Тан на своєму досвіді відчув, до чого ведуть на перший погляд нешкідливі помилки у відносинах.

Український дизайнер у своєму Instagram зібрав топ романтичних казок, у які ми всі часто віримо, і чесно сказав, чим вони зазвичай закінчуються.

Партнер відмовиться від своїх бажань та інтересів

Ми егоїсти, така вже наша природа. Часто ми концентруємося на тому, чого хочемо ми самі, забуваючи про потреби і очікування партнера. У союзі повинні бути щасливі обидва, інакше рано чи пізно відносинам прийде кінець. Важливо говорити з партнером про його плани і про те, в якому напрямку він хоче рухатися. Шукайте ті самі перетину маршрутів!

Партнер повинен читати ваші думки

Моє улюблене! Багатьом здається, що, наприклад, подаровані за натяком або підказкою квіти - зовсім не ті емоції, і це повинно бути абсолютним сюрпризом. Але мені здається, це досить дитяча позиція. Інша людина не завжди знає, що і коли вас порадує. Тож просто скажіть йому про це.

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Ніхто не зобов'язаний читати ваші думки, впевнений Андре (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Кохана людина буде вас "доповнювати"

Ви не половинка, а цілісна особистість. Тільки з таким підходом можна побудувати здорові відносини. Не варто чекати, що партнер задовольнить всі ваші потреби - в тому числі в любові, уваги, визнання. Вчіться бути самодостатнім!

Між вами "іскра", яка ніколи не згасне

Відносини не можуть бути з метеликами в животі цілодобово до кінця століть. У них будуть траплятися і підйоми, і спади, і періоди затишшя. Це абсолютно нормально. Головне - продовжувати працювати над ними.