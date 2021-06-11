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Ми егоїсти: Андре Тан чесно зізнався в помилках, які руйнують шлюб

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П'ятниця 11 червня 2021 18:06
Ми егоїсти: Андре Тан чесно зізнався в помилках, які руйнують шлюб Андре Тан з екс-дружиною (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Тетяна Турчанікова

Нещодавно розлучений Андре Тан на своєму досвіді відчув, до чого ведуть на перший погляд нешкідливі помилки у відносинах.

Український дизайнер у своєму Instagram зібрав топ романтичних казок, у які ми всі часто віримо, і чесно сказав, чим вони зазвичай закінчуються.

Якщо хочете зберегти відносини, не думайте, що:

  • Партнер відмовиться від своїх бажань та інтересів

Ми егоїсти, така вже наша природа. Часто ми концентруємося на тому, чого хочемо ми самі, забуваючи про потреби і очікування партнера. У союзі повинні бути щасливі обидва, інакше рано чи пізно відносинам прийде кінець. Важливо говорити з партнером про його плани і про те, в якому напрямку він хоче рухатися. Шукайте ті самі перетину маршрутів!

  • Партнер повинен читати ваші думки

Моє улюблене! Багатьом здається, що, наприклад, подаровані за натяком або підказкою квіти - зовсім не ті емоції, і це повинно бути абсолютним сюрпризом. Але мені здається, це досить дитяча позиція. Інша людина не завжди знає, що і коли вас порадує. Тож просто скажіть йому про це.

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Ми егоїсти: Андре Тан чесно зізнався в помилках, які руйнують шлюб

Ніхто не зобов'язаний читати ваші думки, впевнений Андре (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

  • Кохана людина буде вас "доповнювати"

Ви не половинка, а цілісна особистість. Тільки з таким підходом можна побудувати здорові відносини. Не варто чекати, що партнер задовольнить всі ваші потреби - в тому числі в любові, уваги, визнання. Вчіться бути самодостатнім!

  • Між вами "іскра", яка ніколи не згасне

Відносини не можуть бути з метеликами в животі цілодобово до кінця століть. У них будуть траплятися і підйоми, і спади, і періоди затишшя. Це абсолютно нормально. Головне - продовжувати працювати над ними.

Раніше ми писали, чому Андре Тан розлучився зі своєю дружиною.

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