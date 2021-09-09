Катерина Кухар поділилася лайфхаками, як все встигати і зберігати баланс

Катерина опублікувала миле домашнє фото, на якому зображена, коли сидить за столом в ніжно-блакитній сукні з оборками.

"Цей сезон обіцяє бути дуже насиченим і яскравим ... Коледж, гастролі, танці, зйомки... такий щільний графік дозволив мені виробити кілька правил для підтримки балансу у всіх сферах. І сьогодні я вирішила деякими поділитися з вами", - зазначила балерина.

Катерина Кухар поділилася корисними порадами, як все встигати (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Як зберігати баланс: поради Катерини Кухар

Акцент на самокритичності і вимогливості до себе

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Наш результат, як артистів балету, залежить від того, скільки поблажок ти собі не даси, скільки ти не з'їси, скільки годин ти проведеш за станком. Люди на перших рядах повинні бачити легкість, а не зусилля при кожному па. Це неможливо без дисципліни, тверезого погляду і вимогливості до себе. Ось це балансує біль.

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Партнерство, як цінність

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Я щиро вірю, що люди повинні забути про слово "конкуренція" і замінити його на "партнерство". Партнерство не дає витрачати свої ресурси на з'ясування відносин, плітки за лаштунками, інтриги і боротьбу за місце під сонцем.



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Катерина Кухар з чоловіком Олександром Стояновим завжди разом (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Планувати свій час

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Впевнена, що для більшості друзів по соцмережах моє життя - це балет, діти, чоловік, розважальні шоу, зустрічі з друзями, світські вечори. Насправді це лише 10% мого життя.

Якби не тайм-менеджмент і правильна логістика, я б в поспіху вже забула десь частину своїх костюмів, посварилася з друзями і точно не домоглася б успіху... мій особистий календар розписаний на місяць вперед, а гастрольний - на рік. Це вже система, яка працює і дозволяє поєднувати всі мої ролі.

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Заповнювати ресурс і відпочивати

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Незважаючи на складний графік, намагаюся завжди знайти час для відновлення.

Тому обов'язково приймаю ванни після вистави, роблю масажі. Тіло - це наш інструмент. Важливо поводитися з ним правильно, щоб воно прослужило довго і не нахапало травм. І, безумовно, потрібні здорове харчування, сон, прогулянки, відпочинок і спілкування з дітьми.

Катерина Кухар на відпочинку з сім'єю (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

При цьому Кухар радить не забувати про те, що найголовніше в житті - і це не робота.

"І останнє, я завжди пам'ятаю про те, що мільйон справ, які є переді мною - це всього лише мільйон справ. А життя - це близькі люди, емоції, самопізнання і пізнання світу, удосконалення себе. Через 40 років, я не буду згадувати про те, що колись упустила важливу задачу з уваги. А згадаю про моменти, які були близькі моєму серцю і змушували його битися частіше!" - підсумувала артистка.