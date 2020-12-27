Катя Осадча похвалилася подарунком синові: в моєму дитинстві таких не було

Українська телеведуча Катерина Осадча показала, як вирішила порадувати свого сина Ваню на одне зі свят перед Новим роком. Знаменитість розповіла, що для неї збирати разом із дитиною конструктор теж було свого роду подарунком. Крім того, в Instagram Осадча розповіла про власне дитинство, про які іграшки мріяла і чому їй стало шкода Діда Мороза.

Телеведуча розповіла, що для неї подарунок Вані є чимось особливим. Вона згадала про те, як грала зі старшим сином Іллею і сама загадувала на Новий рік подарунки.

"Пам'ятаю, як багато років тому збирала LEGO з Іллею, і так захоплювалася, що не було ясно, хто грає матір або син :) І хоча в моєму дитинстві таких наборів не було, але я завжди вірила в чудеса! У п'ять років загадала на Новий Рік ляльку розміром з мене і дуже хвилювалася за Діда Мороза, як же важко йому буде таке знайти", - згадала ведуча.

Знаменитість публікує зворушливі знімки на тлі різдвяної ялинки. Також видно, що Осадча та Горбунов приготували один для одного ще чимало подарунків, адже під новорічною красунею ще багато різнокольорових і досить немаленьких коробок в подарунковому папері.

Катерина Осадча з сином Іваном (фото: instagram.com/kosadcha)

Судячи з публікації в Instagram-блозі зірки шоу "Світське життя", це набір Лего, який її син попросив у листі у Діда Мороза.

Вартість подарунка за даними інтернет-магазинів становить приблизно від 700 до 1000 гривень. На неї вказали шанувальники. Багато хто порахував конструктор відмінною ідеєю для розвитку мислення дитини, але поганою - для голих ніг.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов показали перші фото зі зйомок "Голосу країни 11".

До цього Юрій Горбунов показував, який він подарунок приготував своєму синові на Новий рік.